Hiçbir sorunu olmayan lüks aracı toprağın altına gömdüler! Bu anlar izleyen herkesi şoke etti

Çin'de bir ailede 70'li yaşlarındaki baba hayatını kaybetti. Çocukları, ilginç bir törenle babalarını uğurladı. Hayatı boyunca parasının büyük bir kısmını lüks otomobillere harcayan babanın cenazesinde Mercedes-Benz arabası da gömüldü.
Türkiye'de değeri yaklaşık 19 milyon TL olan Mercedes-Benz S450L model araç kazılan çukura iş makinesiyle indirildi. Kırmızı kurdele ile süslenen araç toprağa gömüldü.
O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Lüks araçtaki bir başka detay ise plakasıydı. '8888' plaka da yaklaşık 2 milyon TL değerindeydi.
Çin kültüründe 8 sayısının bolluk ve şans anlamı taşıması nedeniyle bu plakanın özel olduğu biliniyor.
Cenazeye katılan köylülere kırmızı zarflar içinde para verildiği ve ayrıca ziyafet düzenlendiği de aktarıldı.
Olayın ardından yerel yetkililer devreye girerek aileye işlem başlattı.
Mezarlığa araç gömülmesinin yasal prosedürlere aykırı olduğu belirtilirken, aileye para cezası kesildi.