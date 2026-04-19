 Berrak Arıcan Baş

Hiçbir sorunu olmayan lüks aracı toprağın altına gömdüler! Bu anlar izleyen herkesi şoke etti

Lüks araç cenazesi herkesi şoke etti. Çin'de babalarından kalma bir Mercedes-Benz arabayı toprak altına gömen aile tepki çekti, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 11:19

Çin'de bir ailede 70'li yaşlarındaki baba hayatını kaybetti. Çocukları, ilginç bir törenle babalarını uğurladı. Hayatı boyunca parasının büyük bir kısmını lüks otomobillere harcayan babanın cenazesinde arabası da gömüldü.

Çin'de, hayatı boyunca lüks otomobillere para harcayan 70'li yaşlarındaki bir baba, çocukları tarafından değeri yaklaşık 19 milyon TL olan Mercedes-Benz S450L ve 2 milyon TL değerindeki '8888' plakasıyla birlikte toprağa verildi.
Baba, hayatı boyunca parasının büyük bir kısmını lüks otomobillere harcadı.
Cenazede babanınMercedes-Benz S450L modeli arabası da gömüldü.
Araç iş makinesiyle kazılan çukura indirildi ve kırmızı kurdele ile süslendi.
Aracın plakası olan '8888'in Çin kültüründe bolluk ve şans anlamına geldiği belirtildi.
Cenazeye katılan köylülere kırmızı zarflar içinde para verildi ve ziyafet düzenlendi.
Yerel yetkililer, mezarlığa araç gömülmesinin yasal prosedürlere aykırı olduğunu belirterek aileye para cezası kesti.
19 MİLYON TL'LİK ARAÇ!

Türkiye'de değeri yaklaşık 19 milyon TL olan Mercedes-Benz S450L model araç kazılan çukura iş makinesiyle indirildi. Kırmızı kurdele ile süslenen araç toprağa gömüldü.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

PLAKA DA SERVET DEĞERİNDE

Lüks araçtaki bir başka detay ise plakasıydı. '8888' plaka da yaklaşık 2 milyon TL değerindeydi.

Çin kültüründe 8 sayısının bolluk ve şans anlamı taşıması nedeniyle bu plakanın özel olduğu biliniyor.

Cenazeye katılan köylülere kırmızı zarflar içinde para verildiği ve ayrıca ziyafet düzenlendiği de aktarıldı.

AİLEYE CEZA KESİLDİ

Olayın ardından yerel yetkililer devreye girerek aileye işlem başlattı.

Mezarlığa araç gömülmesinin yasal prosedürlere aykırı olduğu belirtilirken, aileye kesildi.

