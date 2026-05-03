Her an yapılabilecek bu hareket beynin kendi kendini temizlemesini sağlıyor!

Penn State Üniversitesi araştırmacıları, fiziksel hareketin beyin sağlığını nasıl koruduğuna dair yeni ve mekanik bir keşfe imza attı. Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, karın kaslarını sıkmak beynin içinde biriken atıkların temizlenmesine yardımcı oluyor.
Fareler üzerinde yapılan deneyler ve bilgisayar simülasyonları, karın kasları kasıldığında omurilik ve beyne bağlı kan damarları üzerinde bir basınç oluştuğunu ortaya koydu. Bu basınç, tıpkı hidrolik bir sistem gibi, beynin kafatası içinde hafifçe yer değiştirmesini sağlıyor.
Bilim insanları bu süreci kirli bir süngeri sıkmaya benzetiyor. Meydana gelen hafif sarsıntı, beyin omurilik sıvısının beyin dokuları arasında daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Bu sayede, beyin fonksiyonlarını engelleyebilecek ve nörodejeneratif hastalıklara (Alzheimer gibi) yol açabilecek zararlı atıklar beyinden uzaklaştırılıyor.
Science Daily'nin haberine göre araştırmanın başında bulunan Prof. Patrick Drew, bu temizlik mekanizmasının devreye girmesi için ağır egzersizlere gerek olmadığını belirtti. Yürürken, adım atarken ve hatta ayağa kalkmadan hemen önce karın kaslarını sıkmak gibi küçük hareketlerin bile bu "pompa" etkisini oluşturduğunu gözlemlendi.
Uzmanlar, bu bulguların fiziksel aktivite ile beyin sağlığı arasındaki doğrudan bağı kanıtladığını ve günlük hareketlerin beyin hastalıklarını önlemede kritik bir rol oynadığını vurguluyor.