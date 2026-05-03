Penn State Üniversitesi araştırmacıları, fiziksel hareketin beyin sağlığını nasıl koruduğuna dair yeni ve mekanik bir keşfe imza attı. Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, karın kaslarını sıkmak beynin içinde biriken atıkların temizlenmesine yardımcı oluyor.

Her an yapılabilecek bu hareket beynin kendi kendini temizlemesini sağlıyor!

HABERİN ÖZETİ Her an yapılabilecek bu hareket beynin kendi kendini temizlemesini sağlıyor! Penn State Üniversitesi araştırmacıları, karın kaslarını sıkmanın beyindeki atıkların temizlenmesine yardımcı olarak beyin sağlığını koruduğunu keşfetti. Karın kaslarını sıkmak, omurilik ve beyne bağlı kan damarları üzerinde bir basınç oluşturarak beynin kafatası içinde hafifçe yer değiştirmesini sağlar. Bu süreç, beyin omurilik sıvısının beyin dokuları arasında daha hızlı hareket etmesini sağlayarak zararlı atıkların beyinden uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Hafif egzersizler, örneğin yürürken veya ayağa kalkmadan önce karın kaslarını sıkmak bile bu temizlik mekanizmasını harekete geçirebilir. Bu bulgular, fiziksel aktivitenin beyin sağlığı ile doğrudan bir bağını kanıtlamaktadır.

HİDROLİK SİSTEM GİBİ ÇALIŞIYOR

Fareler üzerinde yapılan deneyler ve bilgisayar simülasyonları, karın kasları kasıldığında omurilik ve beyne bağlı kan damarları üzerinde bir basınç oluştuğunu ortaya koydu. Bu basınç, tıpkı hidrolik bir sistem gibi, beynin kafatası içinde hafifçe yer değiştirmesini sağlıyor.

"KİRLİ SÜNGER" YÖNTEMİYLE TEMİZLİK

Bilim insanları bu süreci kirli bir süngeri sıkmaya benzetiyor. Meydana gelen hafif sarsıntı, beyin omurilik sıvısının beyin dokuları arasında daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Bu sayede, beyin fonksiyonlarını engelleyebilecek ve nörodejeneratif hastalıklara (Alzheimer gibi) yol açabilecek zararlı atıklar beyinden uzaklaştırılıyor.

KÜÇÜK HAREKETLER BİLE ETKİLİ

Science Daily'nin haberine göre araştırmanın başında bulunan Prof. Patrick Drew, bu temizlik mekanizmasının devreye girmesi için ağır egzersizlere gerek olmadığını belirtti. Yürürken, adım atarken ve hatta ayağa kalkmadan hemen önce karın kaslarını sıkmak gibi küçük hareketlerin bile bu "pompa" etkisini oluşturduğunu gözlemlendi.

Uzmanlar, bu bulguların fiziksel aktivite ile beyin sağlığı arasındaki doğrudan bağı kanıtladığını ve günlük hareketlerin beyin hastalıklarını önlemede kritik bir rol oynadığını vurguluyor.