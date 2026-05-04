Avrupalı bir istihbarat teşkilatının raporunda yer alan detaylar Rusya'ya dair gerçekleri ortaya çıkardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in suikast ve darbe korkusuna dair önlemleri artırdığı anlaşıldı. Kremlin artık kişisel Rus liderin kişisel güvenliğine daha çok önem veriyor. Bu durum öyle bir boyuta geldi ki Putin'in aşçıları, koruma görevlileri ve fotoğrafçılarının toplu taşıma kullanması yasaklandı.

Kremlin'de olağanüstü hal: Putin'in suikast korkusu ve Sergey Şoygu hakkındaki darbe iddiaları!

HABERİN ÖZETİ Kremlin’de olağanüstü hal: Putin’in suikast korkusu ve Sergey Şoygu hakkındaki darbe iddiaları! Bir Avrupalı istihbarat teşkilatının raporu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in suikast ve darbe korkusu nedeniyle aldığı önlemleri artırdığını ve kişisel güvenliğine daha fazla önem verdiğini ortaya koydu. Putin'in aşçıları, koruma görevlileri ve fotoğrafçılarının toplu taşıma kullanması yasaklandı. Kremlin'e girişlerde çifte güvenlik taraması uygulanıyor ve Putin'e yakın çalışanların evlerine gözetleme sistemleri kurulduğu öne sürülüyor. Putin'in savaşın başından bu yana tahkim edilmiş sığınaklarda haftalarını geçirdiği ve kamuoyuna önceden kaydedilmiş görüntülerin sunulduğu iddia ediliyor. Raporda, eski Savunma Bakanı ve mevcut Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun askeri üst komuta zincirindeki etkisi nedeniyle darbe riskiyle ilişkilendirildiği belirtiliyor.

ÇALIŞANLARIN EVLERİ GÖZETLENİYOR!

CNN International'ın haberine göre, Kremlin'e girişler artık çifte güvenlik taramasıyla gerçekleşiyor. Hatta Putin'e yakın çalışanların evlerine gözetleme sistemleri bile kurulduğu öne sürüldü. Putin'in çevresindeki isimlerin internet erişimi olmayan telefonlar kullanabildiği belirtildi.

SIĞINAKTA HAFTALARINI GEÇİRİYOR

Putin artık düzenli gittiği mekanlardan bazılarına ise gitmiyor. Geçtiğimiz yıla oranla ziyaretleri de azaldı. Raporda ayrıca Putin'in savaşın başından bu yana Krasnodar'daki tahkim edilmiş sığınaklarda haftalarını geçirdiği ve kamuoyuna önceden kaydedilmiş görüntülerin sunulduğu öne sürüldü.

Putin'in bu endişeleri hallerinin sebeplerinden biri Tümgeneral Fanil Sarvarov'un geçen yıl aralık ayında Moskova'da öldürülmesi. Bu suikastın ardından Putin'in güvenliğinden sorumlu Federal Koruma Servisi'nin yetki alanının genişletildiği ve 10 üst düzey komutana daha koruma sağlanmaya başlandığı ifade edildi.

BİLGİ SIZINTISI VE DARBE ENDİŞESİ

Rapordaki dikkat çeken noktalardan biri de Kremlin'in bilgi sızıntısı ve darbe girişiminden duyduğu endişeydi. Putin'in özellikle Rusya siyasi elitleri içinden gelebilecek insansız hava aracı destekli suikast ihtimalinden çekindiği belirtildi.

ESKİ BAKAN DARBE RİSKİYLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR!

Bu bağlamda raporda eski Savunma Bakanı ve mevcut Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun da adının geçmesi dikkat çekti. Raporda Şoygu'nun askeri üst komuta zincirindeki etkisini koruduğu ve bu nedenle darbe riskiyle ilişkilendirildiği öne sürüldü.

Şoygu'nun eski yardımcısı ve yakın çalışma arkadaşı Ruslan Tsalikov'un 5 Mart'ta tutuklanmasının da eski bakanı zayıflattığı ancak onu "daha da öngörülemez kıldığı" vurgulandı.

Öte yandan raporda Şoygu endişelerini destekleyecek somut kanıt sunulmadığı da vurgulandı.