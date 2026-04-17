Rusya Dünya'yı kaosa sürükleyecek! Askeri yetkili anlattı: Putin'in planı yüzünden ABD çok endişeli

ABD Uzay Komutanlığı Başkanı General Stephen Whiting, Times gazetesine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. ABD'li bir askeri yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzaydaki uydulara yönelik Pearl Harbor benzeri bir saldırı planladığı ve bunun dünya çapında kaosa yol açabileceği konusunda uyardı.
Whiting, Times gazetesine şunları söyledi:
"Yörüngeye nükleer bir uydu karşıtı silah yerleştirmeyi düşünüyorlar; bu da alçak Dünya yörüngesindeki tüm uyduları tehlikeye atacak ve biz bunu asla kabul edemeyiz. Rusya gelişmiş bir uzay gücü olmaya devam ediyor ve uzay karşıtı silahlara yatırım yapmayı sürdürüyor.''
Rusya'nın neden uzaya nükleer silah yerleştirmek isteyeceği sorulduğunda ise şu cevabı verdi:
"Rus bakış açısından, Amerika Birleşik Devletleri'ne, NATO'ya bakıyorlar ve orada konvansiyonel silahlar açısından bir üstünlük görüyorlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'yu zayıflatmaya yönelik yeni yöntemlerin, örneğin uzay yeteneklerimizi etkisiz hale getirmenin, savaş alanını eşitlemelerine yardımcı olacağına inanıyorlar.''
Böyle bir durum Rusya'nın da imzaladığı Uzay Anlaşması'nın büyük ihlali olur. Whiting'in belirttiğine göre bu strateji, "sivil yolcu uçaklarını riske atacak kadar büyük ölçekte sürekli uydu iletişimi ve GPS sinyal bozma" faaliyetlerini içeriyor.
Öte yandan Rusya'nın artan saldırganlığı ışığında, AB ve NATO liderleri bugün Avrupa'nın silah üretimini güçlendirme çabalarını görüştüler; bu sırada ABD Başkanı Donald Trump ise Washington'ın transatlantik ittifaka olan bağlılığına dair şüpheler dile getirdi.
7 Aralık 1941'de Pearl Harbor baskınını, Japon İmparatorluk Donanması gerçekleştirmiştir. Japonya, Hawaii'deki Oahu adasında bulunan ABD deniz üssüne, Pasifik'teki hakimiyetini güçlendirmek ve ABD filosunu etkisiz hale getirmek amacıyla sürpriz bir hava saldırısı düzenlemiştir.