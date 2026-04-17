Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Rusya Dünya'yı kaosa sürükleyecek! Askeri yetkili anlattı: Putin'in planı yüzünden ABD çok endişeli

ABD'li askeri yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzaydaki uydulara yönelik saldırı planladığını öne sürdü. Putin'in 'Pearl Harbor' benzeri bir saldırı hazırlığı içinde olduğunu söyleyen yetkili ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin de plan nedeniyle 'çok endişeli' olduğunu aktardı.

Rusya Dünya'yı kaosa sürükleyecek! Askeri yetkili anlattı: Putin'in planı yüzünden ABD çok endişeli
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 15:36

Uzay Komutanlığı Başkanı General Stephen Whiting, Times gazetesine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. ABD'li bir askeri yetkili, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzaydaki uydulara yönelik Pearl Harbor benzeri bir saldırı planladığı ve bunun dünya çapında kaosa yol açabileceği konusunda uyardı.

ABD Uzay Komutanlığı Başkanı General Stephen Whiting, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzaydaki uydulara yönelik Pearl Harbor benzeri bir saldırı planladığı ve bunun dünya çapında kaosa yol açabileceği konusunda uyardı.
General Stephen Whiting, Rusya'nın yörüngeye nükleer bir uydu karşıtı silah yerleştirmeyi düşündüğünü ve bunun alçak Dünya yörüngesindeki tüm uyduları tehlikeye atacağını belirtti.
Whiting'e göre Rusya, ABD ve NATO'yu zayıflatmak için uzay yeteneklerini etkisiz hale getirmenin savaş alanını eşitleyeceğine inanıyor.
Rusya'nın böyle bir hamlesi, kendi imzaladığı Uzay Anlaşması'nın büyük bir ihlali olacaktır.
Bu stratejinin, sivil yolcu uçaklarını riske atacak kadar büyük ölçekte sürekli uydu iletişimi ve GPS sinyal bozma faaliyetlerini içerebileceği ifade edildi.
Habere göre Donald Trump, Rusya'nın artan saldırganlığı ışığında Washington'ın transatlantik ittifaka olan bağlılığına dair şüpheler dile getirdi.
''DÜNYA YÖRÜNGESİNDEKİ TÜM UYDULARI TEHLİKEYE ATACAK''

Whiting, Times gazetesine şunları söyledi:

"Yörüngeye nükleer bir uydu karşıtı silah yerleştirmeyi düşünüyorlar; bu da alçak Dünya yörüngesindeki tüm uyduları tehlikeye atacak ve biz bunu asla kabul edemeyiz. Rusya gelişmiş bir uzay gücü olmaya devam ediyor ve uzay karşıtı silahlara yatırım yapmayı sürdürüyor.''

''ABD VE NATO'YU ZAYIFLATMAK İSTİYORLAR''

Rusya'nın neden uzaya nükleer silah yerleştirmek isteyeceği sorulduğunda ise şu cevabı verdi:

"Rus bakış açısından, Amerika Birleşik Devletleri'ne, 'ya bakıyorlar ve orada konvansiyonel silahlar açısından bir üstünlük görüyorlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'yu zayıflatmaya yönelik yeni yöntemlerin, örneğin uzay yeteneklerimizi etkisiz hale getirmenin, savaş alanını eşitlemelerine yardımcı olacağına inanıyorlar.''

RUSYA ANLAŞMAYI İHLAL EDEBİLİR

Böyle bir durum Rusya'nın da imzaladığı Uzay Anlaşması'nın büyük ihlali olur. Whiting'in belirttiğine göre bu strateji, "sivil yolcu uçaklarını riske atacak kadar büyük ölçekte sürekli uydu iletişimi ve GPS sinyal bozma" faaliyetlerini içeriyor.

TRUMP ŞÜPHELERİNİ DİLE GETİRDİ

Öte yandan Rusya'nın artan saldırganlığı ışığında, AB ve NATO liderleri bugün Avrupa'nın silah üretimini güçlendirme çabalarını görüştüler; bu sırada ABD Başkanı Donald Trump ise Washington'ın transatlantik ittifaka olan bağlılığına dair şüpheler dile getirdi.

PEARL HARBOR SALDIRISI'NDA NE OLDU?

7 Aralık 1941'de Pearl Harbor baskınını, Japon İmparatorluk Donanması gerçekleştirmiştir. Japonya, Hawaii'deki Oahu adasında bulunan ABD deniz üssüne, Pasifik'teki hakimiyetini güçlendirmek ve ABD filosunu etkisiz hale getirmek amacıyla sürpriz bir hava saldırısı düzenlemiştir.

