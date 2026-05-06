Kruvaziyer gemisinde başlayan hantavirüs yayıldı: Zürih'te bir hastanın testi pozitif çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını yayılıyor. İsviçre Sağlık Bakanlığı, geminden nisan ayında inen bir yolcunun hantavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. France 24'te yer alan habere göre, test Cenevre Üniversitesi Hastaneleri (HUG) laboratuvarında yapıldı. Hastada, Güney Amerika'da yaygın olan hantavirüsün bir varyantı olan Andes virüsünün tespit edildi.
Haberde, hastanın eşinde henüz herhangi bir belirti görülmediği ancak tedbir amaçlı olarak izolasyonda kaldığı belirtildi. Hastanın başka kişilerle temaslarının da araştırıldığı bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise hantavirüslü gemide bulunan hastaların tahliye edildiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu kişilerin DSÖ, gemi işletmecisi ve Cabo Verde, Birleşik Krallık, İspanya ile Hollanda'daki yerel yetkililerle koordinasyon içinde Hollanda'da tedavi görmek üzere yola çıktığını kaydetti.
İspanya hükümeti ise Afrika'nın batısındaki Cabo Verde açıklarında bulunan ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği geminin Kanarya Adaları'na getirileceğini ve yolcularının buradan uçakla ülkelerine gönderileceğini açıkladı.
Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.