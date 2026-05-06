Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Kruvaziyer gemisinde başlayan hantavirüs yayıldı: Zürih'te bir hastanın testi pozitif çıktı

Hantavirüslü geminin eski yolcusunun test sonucu pozitif çıktı. Zürih'te yapılan testin ardından İsviçre Sağlık Bakanlığı kötü haberi duyurdu.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 16:49

Yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını yayılıyor. İsviçre Sağlık Bakanlığı, geminden nisan ayında inen bir yolcunun hantavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. France 24'te yer alan habere göre, test Cenevre Üniversitesi Hastaneleri (HUG) laboratuvarında yapıldı. Hastada, Güney Amerika'da yaygın olan hantavirüsün bir varyantı olan Andes virüsünün tespit edildi.

HABERİN ÖZETİ

İsviçre'de bir yolcunun testinin pozitif çıkmasının ardından, yolcu gemisinde hantavirüs salgını yayılıyor ve hastalar tahliye ediliyor.
İsviçre'de nisan ayında gemiden inen bir yolcuda hantavirüs (Andes virüsü) tespit edildi.
Hasta eşi tedbir amaçlı izolasyonda olup, temasları araştırılıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gemideki hastaların tahliye edilerek Hollanda'da tedavi göreceğini duyurdu.
Geminin Kanarya Adaları'na getirileceği ve yolcuların buradan ülkelerine gönderileceği açıklandı.
Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan, ateş, yorgunluk, kas ağrısı ve solunum yetmezliği gibi belirtilere yol açabilen bir hastalıktır.
Haberde, hastanın eşinde henüz herhangi bir belirti görülmediği ancak tedbir amaçlı olarak izolasyonda kaldığı belirtildi. Hastanın başka kişilerle temaslarının da araştırıldığı bildirildi.

DSÖ: GEMİDEKİ HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

(DSÖ) ise hantavirüslü gemide bulunan hastaların tahliye edildiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu kişilerin DSÖ, gemi işletmecisi ve Cabo Verde, Birleşik Krallık, İspanya ile Hollanda'daki yerel yetkililerle koordinasyon içinde Hollanda'da tedavi görmek üzere yola çıktığını kaydetti.

YOLCULAR KANARYA ADASI'NDA İNİŞ YAPACAK

İspanya hükümeti ise Afrika'nın batısındaki Cabo Verde açıklarında bulunan ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği geminin Kanarya Adaları'na getirileceğini ve yolcularının buradan uçakla ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

HANTAVİRÜS NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

