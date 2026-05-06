Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hantavirüslü gemi 'istenmeyen' oldu! İspanya'nın izni Kanarya Adaları'nda tartışma çıkardı

Hantavirüs vakalarının artışa geçtiği MV Hondius gemisinin Kanarya Adaları'na yaklaşma izni tartışma çıkardı. Kanarya Adaları hükümeti, geminin adaya yanaşmasına izin vermesine tepki gösterdi.

Hantavirüslü gemi 'istenmeyen' oldu! İspanya'nın izni Kanarya Adaları'nda tartışma çıkardı
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 12:18

hükümeti, İspanya'daki merkezi hükümetin hantavirüsü tespit edilen Hollanda bayraklı yolcu gemisi MV Hondius'un adaya yanaşmasına izin vermesine tepki gösterdi. Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Fernando Clavijo, "Bu karar herhangi bir teknik kritere dayanmıyor ve halkı rahatlatacak ya da güvenliğini garanti edecek yeterli bilgi de yok" dedi.

Kanarya Adaları hükümeti, hantavirüs tespit edilen Hollanda bayraklı yolcu gemisi MV Hondius'un adaya yanaşmasına, alınan kararın teknik bir kritere dayanmadığını ve halkın güvenliğini garanti etmediğini belirterek tepki gösterdi.
Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Fernando Clavijo, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile acil görüşme talep etti.
Yeşil Burun Adaları açıklarında karantinada olan gemide 7 kişide virüs tespit edildi ve 3 kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenler arasında Hollandalı bir yolcu ve eşi ile bir Almanya vatandaşı bulunuyor.
Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açabilen bir hastalıktır.
Muhalefet partisi Halk Partisi üyesi Clavijo, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile acil bir görüşme talebinde bulunduğunu belirtti. Yeşil Burun Adaları açıklarında 3 Mayıs'tan bu yana karantinada olan geminin 3 gün sonra Gran Canaria veya Tenerife'ye yanaşması bekleniyor.

GEMİDE HANTAVİRÜS NEDENİYLE ÖLÜMLER

Arjantin'den 1 Nisan'da yola çıkan ve 3 Mayıs'ta Yeşil Burun Adaları açıklarına ulaşan gemide 23 ülkeden 88 yolcu ve 59 mürettebat bulunuyor. Gemide şu ana kadar 7 kişide virüs tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetti.

İlk vaka olan Hollandalı erkek yolcu, 11 Nisan'da gemide hayatını kaybederken, cenazesi 24 Nisan'a kadar gemide kaldı. Ardından eşi, cenazeyle birlikte Saint Helena'da karaya çıkarıldı.

Tahliye sırasında hafif belirtiler gösteren kadın, Güney Afrika'nın Johannesburg kentine yaptığı uçuş sırasında fenalaşması sonrası hastaneye kaldırıldı. Kadın, 26 Nisan'da hayatını kaybetti. Gemideki 1 Almanya vatandaşı ise 2 Mayıs'ta yaşamını yitirdi.

DSÖ, söz konusu uçuştaki yolcular için temas takibinin sürdürüldüğünü bildirdi.

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR, BELİRTİLERİ NELER?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

