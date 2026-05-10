Güney Atlantik’in ortasındaki bu uzak noktaya, havaalanı bulunmaması ve ulaşım zorlukları nedeniyle ilk kez paraşütle sağlık personeli ve tıbbi malzeme indirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hantavirüs vakası için havadan insani müdahale! İngiliz ordusundan bir ilk İngiliz ordusu, ilk kez paraşütle sağlık personeli ve tıbbi malzeme indirerek Güney Atlantik'teki Tristan da Cunha adasına insani müdahalede bulundu. Bu operasyon, İngiliz ordusu tarihinde insani yardım amacıyla gerçekleştirilen ilk paraşütle personel sevkiyatıydı. RAF A400M tipi nakliye uçağı, yaklaşık 9 bin kilometreyi aşan bir rotayı takip etti. Operasyonda 16 Hava Hücum Tugayı'na bağlı 6 paraşütçü ve 2 askeri sağlık uzmanı görev aldı. Oksijen tüpleri ve çeşitli tıbbi yardım kitleri de bölgeye havadan bırakıldı. Tristan da Cunha, 'dünyanın yerleşim bulunan en uzak adası' olarak biliniyor ve ulaşım normalde 6 gün süren deniz yolculuklarıyla sağlanıyor.

Oxfordshire'daki RAF Brize Norton üssünden havalanan RAF A400M tipi nakliye uçağı, toplamda 9 bin kilometreyi aşan zorlu bir rotayı geride bıraktı. Önce Ascension Adası’na uğrayan uçak, ardından rotasını güneye kırarak hedefine ulaştı.

Ekip: 16 Hava Hücum Tugayı’na bağlı 6 paraşütçü ve 2 askeri sağlık uzmanı.

Lojistik: Personelin yanı sıra bölgeye hayati önem taşıyan oksijen tüpleri ve çeşitli tıbbi yardım kitleri de havadan bırakıldı.

HAVADAN İNSANİ MÜDAHALE

İngiltere Savunma Bakanlığı, bu görevin İngiliz ordusu tarihinde insani yardım amacıyla gerçekleştirilen ilk paraşütle personel sevkiyatı olduğunu vurguladı. Sadece 200 civarında sakini bulunan adada, normal şartlarda sağlık hizmetleri yalnızca iki kişilik küçük bir ekip tarafından yürütülüyor.

EN İZOLE BÖLGE

Tristan da Cunha, "dünyanın yerleşim bulunan en uzak adası" unvanını coğrafi yapısıyla kanıtlıyor:

En yakın yerleşim birimi olan St Helena’ya uzaklığı tam 2.400 kilometre.

Adada havaalanı olmadığı için ulaşım normalde 6 gün süren deniz yolculuklarıyla yapılabiliyor.

Bu operasyon, acil tıbbi durumlarda modern askeri imkanların en zorlu coğrafi koşullarda bile nasıl hayat kurtarıcı olabileceğini bir kez daha gösterdi.