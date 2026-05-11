Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Hantavirüs vakalarına yenileri eklendi: MV Hondius gemisinden tahliye olan 2 kişinin testi pozitif

Hantavirüs vakalarının meydana çıktığı MV Hondius yolcu gemisinden tahliye edilenler arasında testleri pozitif çıkanlar oldu. Hantavirüs vakalarına yenileri eklendi.

GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 13:09
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 13:12

MV Hondius yolcu gemisinde başlayan, dünyayı paniğe sürükleyen vakalarına yenileri eklendi. Kanarya Adaları'na demir atmasının ardından sıkı sağlık önlemleri çerçevesinde başlayan tahliyelerin ardından kötü haber geldi.

MV Hondius yolcu gemisinde başlayan hantavirüs vakaları, Fransa ve ABD'de yeni vakaların doğrulanmasıyla dünya çapında paniğe neden oldu.
MV Hondius yolcu gemisinden tahliye edilen Fransa vatandaşı bir kişide hantavirüs testi pozitif çıktı.
Gemiden tahliye edilen ABD vatandaşlarından birinde hantavirüs testi hafif pozitif çıkarken, bir diğerinde ise hafif semptomlar gözlemlendi.
Fransız Sağlık Bakanı, testi pozitif çıkan Fransız vatandaşının karantinaya alınacağını bildirdi.
ABD'li yolcuların Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi'ne yerleştirileceği ve detaylı klinik değerlendirmelerden geçirileceği belirtildi.
Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtilere yol açtığı belirtildi.
Yolcu gemisinde bulunan Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, yaptığı açıklamada, gemiden tahliye edilen 5 Fransa vatandaşından birisinin hantavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kadın yolcunun tahliyesinden kısa süre sonra iyi hissetmediğini belirten Rist, diğer 4 yolcunun testinin ise negatif çıktığı bilgisini paylaştı.

Rist, 5 Fransa vatandaşının başkent Paris'te karantina altına alınacağını söyledi.

ABD'DE BİR VAKA DOĞRULANDI BİRİ ŞÜPHELİ

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığının (HHS) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gemiden tahliye edilen 17 ABD vatandaşının durumuna ilişkin, "Yolculardan ikisi aşırı dikkat gerektirdiği için koruma altına alınmıştır. Bir yolcuda hantavirüs testi hafif pozitif çıkarken diğer yolcuda hafif semptomlar gözlemlendi." ifadelerine yer verildi.

ABD'li yolcuların Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi'ne yerleştirilecekleri, detaylı klinik değerlendirmelerden geçirilecekleri bildirildi.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER, NASIL BULAŞIYOR?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

