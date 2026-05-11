Tüm dünyayı tedirgin eden hantavirüsü tekrardan gündem oldu. Son zamanlarda kamuoyunda geniş yankı uyandıran hantavirisü, yeniden bir salgına neden olur mu? merakla araştırılmaya başlandı. Çoğunlukla da kemirgenlerin idrarı ya da tükürüğüyle temas sonucu insanlara bulaşan hantavirüs merak edilerek araştırılıyor. Özellikle de yeniden bir salgına neden olup olmayacağıyla merak ediliyor. Dünyayı tedirgin eden hantavürüsü hakkında bilinmesi gerekenleri ve enfeksiyonlara dair ne yapılması gerektiğini İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Saliha Ayan anlattı. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dünyayı tedirgin eden hantavirüsü yeniden bir salgına neden olur mu? Uzman isimden dikkat çeken açıklamalar Hantavirüsün tekrar gündeme gelmesiyle birlikte, uzmanlar virüsün nasıl bulaştığı, belirtileri, tedavi süreci ve korunma yolları hakkında bilgi vererek olası bir salgın endişelerine açıklık getirdi. Hantavirüsü, çoğunlukla enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas sonucu insanlara bulaşır ve bazı hastalarda ciddi solunum, kalp veya böbrek sorunlarına yol açabilir. İnsandan insana bulaşma, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre esas olarak Güney Amerika'da görülen Andes virüsü ile ilişkilidir ve diğer hantavirüs türlerinde bu bulaş kanıtlanmamıştır. Hantavirüsünün erken dönem belirtileri grip hastalığına benzeyebilir (ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, karın ağrısı, bulantı, kusma), ancak ileri seviyede öksürük, nefes darlığı, akciğerlerde sıvı birikimi, tansiyon düşüklüğü, kanama bozuklukları ve böbrek yetmezliği gibi ciddi tablolar görülebilir. Hantavirüsünün kesin bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır; tedavi süreci yakın takip ve destekleyici tedavilerle, ağır hastalarda ise yoğun bakım takibiyle yürütülür ve henüz bir aşısı yoktur. Hantavirüsünden korunmada çevre temizliği önemlidir; evlere ve depolara kemirgenlerin girmesini engelleyici önlemler alınmalı, riskli alanlar havalandırılmalı ve kemirgen dışkısı bulunan alanlar nemlendirilerek temizlenmelidir. Hantavirüsünün toplum içinde kolay yayılım gösteren bir enfeksiyon olmadığı belirtilmektedir.

DÜNYAYI TEDİRGİN EDEN VİRÜS!

Tüm dünyayı tedirgin eden virüslerden biri de hantavirüs oluyor. Güney Atlantik’te seyreden bir yolcu gemisinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümüyle gündem olan hantavirüsü, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 4 Mayıs’tan beri oldukça gündemde yer alan hantavirüsü, hakkında pek çok bilgi ile dikkat çekiyor.

Hantavirüsü nedir, nasıl bulaşır?

Hantavirüsü çoğunlukla enfekte olmuş kemirgenlerin idrarlarının dışkısı ya da tükürüğüyle temas sonucu insanlara bulaşır. Bazı hastalarda ciddi solunum, kalp, böbrek sorunlarına yol açan ve ciddi can kayıplarına yol açan enfeksiyona da neden olabilir. Özellikle de uzun süreli kapalı kalmış, yetersiz havalandırılan alanlarda yapılan temizlik sırasında içeri giren partiküllerin havaya karışması enfeksiyon riskini artırabilir.

Bu sebeple de depolar, ahırlar, kilerler, bağ evleri ve kullanılmayan yazlık alanlar riskli bölgelerden biridir. Hal böyle olunca da insanlarda meydan gelen tedirginlik daha fazla oluyor. Hantavirüsü hakkında pek çok bilgi dikkat çekerken konu hakkında İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Saliha Ayan, bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün de açıklamış olduğu gibi Andes virüsü, insandan insana bulaşab,len tek virüstür. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Saliha Ayan, konu hakkında, “Bugüne kadar insandan insana bulaş esas olarak Güney Amerika’da görülen Andes virüsü ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle Arjantin ve Şili’de bildirilen Andes virüsü vakalarında, yakın ve uzun süreli temas sonrası sınırlı bulaş gösterilmiştir. Avrupa ve Asya’da görülen hantavirüs türlerinde ise insandan insana bulaş kanıtlanmamıştır.” Sözlerini ifade ediyor.

Hantavirüsünün belirtileri neler?

Hantavirüsünün belirtilerinin bazıları aslında bir grip hastalığı ile karıştırabilir. Özellikle de erken dönem teşhisteki belirtileri kişilerin grip olduğunu düşündürebilir. Erken dönem belirtileri ise şöyledir:

Ateş basması

Baş ağrısı

Yaygın kas ağrısı

Halsizlik

Karın ağrısı

Bulantı

Kusma gibi belirtiler görülebilir. Ancak bazı hastalarda ileri seviye belirtileri de meydana gelebilir. Bunlar:

Öksürük

Nefes darlığı

Akciğerlerde sıvı birikimi

Tansiyon düşüklüğü

Kanama bozuklukları

Böbrek yetmezliği gibi ciddi tablolara neden olabilir.

Hantavirüsü tedavi süreci nasıl olur?

Hantavirüsünde tedavi sürecinde ise kesin olan bir ilaç tedavisi bulunmuyor. Ancak yapılacak olan yakın takip ve destekleyici tedaviler, hantavirüsünün tedavisinde kullanılıyor. Ayrıca ağır hastalarda yapılacak olan takipler ise yoğun bakım takibi oluyor. Günümüzde hantavirüsüne karşı kullanılan bir aşı da henüz bulunmuyor.

Hantavirüsten nasıl korunuruz?

Hantavirüsten nasıl korunulması gerektiğini anlatan stanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Saliha Ayan, “Hantavirüsten korunmada çevre temizliği büyük önem taşıyor. Ev ve depolara kemirgenlerin girmesini engelleyecek önlemler alınmalı, riskli alanlar havalandırılmalı, kemirgen dışkısı bulunan alanlar süpürülmemeli, nemlendirilerek temizlenmelidir. Kemirgenlerle temas ihtimali bulunan kişiler yüksek risk taşır.” Sözlerini ifade ederken ayrıca da tarım ve hayvancılık alanıyla uğraşanların kesinlikle daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

DÜNYAYI TEDİRGİN EDEN HANTAVİRÜSÜ YENİDEN BİR SALGINA NEDEN OLUR MU?

Dünyayı tedirgin eden hantavirüsü hakkında yeniden bir salgına neden olur mu? sorusu merak edilirken sadece bir türünün insandan insana bulaşım gösterdiği biliniyor. Yapılan araştırmalar da ve açıklamalarda hantavirüsünün toplum içinde kolay bir yayılım gösteren enfeksiyon olmadığı söyleniyor.