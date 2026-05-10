Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Fransa'da Hantavirüs paniği! Gemiden tahliye edilen 1 kişide semptomlar görüldü

Arjantin açıklarından yola çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği "hantavirüs" yüklü lüks yolcu gemisi MV Hondius'ta tahliye operasyonu sürüyor. Fransa Başbakanı Lecornu, ülkeye dönen 5 yolcudan birinde virüs semptomlarına rastlandığını açıkladı.

Arjantin'den büyük bir kısmı İngiliz, Amerikalı ve İspanyol olmak üzere 140'tan fazla yolcu ve mürettebat ile Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) gittiği sırada hantavirüse bağlı 3 ölümün yaşandığı Hollanda bayraklı lüks MV Hondius yolcu gemisinde tahliye operasyonu devam ediyor. İspanyol Sivil Savunması, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda bulunan Tenerife'deki Granadilla Limanı'na demirleyen gemiye ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde limandaki yetkililer ve yolcuların tahliye sürecine ilişkin detaylar yer aldı.

HABERİN ÖZETİ

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Hollanda bayraklı lüks yolcu gemisi MV Hondius'ta yaşanan hantavirüs kaynaklı 3 ölüm sonrası, 140'tan fazla yolcu ve mürettebat tahliye ediliyor.
Gemide İngiliz, Amerikalı ve İspanyol yolcuların yanı sıra mürettebat bulunuyor.
Tahliye operasyonu, geminin İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'deki Granadilla Limanı'na demirlemesiyle başladı.
Fransız yolculardan birinde hantavirüs semptomları gözlemlendiği ve sıkı denetim altında izolasyona alındığı açıklandı.
Yolcular, geldikleri ülkelere göre gruplar halinde tahliye edilerek havaalanlarına naklediliyor.
30 mürettebatın ise gemide kalıp Hollanda'ya doğru seyredeceği belirtildi.
Yetkililer, yolcuların konvoy eşliğinde Tenerife'deki Sur-Reina Sofia Havalimanı'na götürüldüğünü açıkladı. Bir kısmı Madrid'e ulaşan yolcular, burada alınan yoğun önlemlerle birlikte bir askeri hastaneye sevk edildi.

FRANSA: "ÜLKEYE DÖNEN YOLCULARDAN BİRİNDE SEMPTOMLAR GÖZLEMLENDİ"

Yerel kaynaklar, aynı zamanda Fransız yolcuların tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Yolcuları taşıyan uçağın Paris'e iniş yaptığı ve havalimanında acil durum hizmetleri tarafından karşılandığı kaydedildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülkeye getirilen 5 yolcudan birinde semptomlarının gözlemlendiğini açıkladı. Lecornu, yolcuların sıkı denetim altında izolasyon sürecine alındığını bildirdi. Fransız yolcuların 72 saat boyunca hastanede gözetim altında tutulması ve ardından 45 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları bekleniyordu.

TAHLİYELER GRUPLAR HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, ilk olarak İspanya vatandaşlarının 5'şer kişilik gruplar halinde küçük teknelerle karaya çıkarılacağını ve otobüslere bindirilerek yerel havaalanına nakledileceğini söylemişti. Yolcuların kendilerine tahsis edilen tahliye uçağı gelene kadar gemiden ayrılmayacakları belirtilmiş ve Hollandalı yolcuların gemiden ayrılacak bir sonraki grup olacağı aktarılmıştı. Bu uçağın Almanya, Belçika ve Yunanistan'a giden yolcuları da taşıyacağı ifade edilmişti.

Bakan Garcia, daha sonra ise gemiden Türkiye, Fransa, İngiltere ve ABD'den gelen yolcuların tahliye edileceğini ifade etmişti. Garcia, en son tahliye edilecek grubun Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer Asya ülkelerinin vatandaşları olduklarını belirterek, söz konusu 6 kişiyi taşıyacak uçağın yarın öğleden sonra Tenerife'ye varmasının beklendiğini açıklamıştı.
Öte yandan, 30 mürettebatın gemide kalacağı ve Hollanda'ya doğru seyredeceği bildirilmişti.

