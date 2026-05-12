Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Parlak yeşil renkli böceği eline almak az kalsın hayatına mal oluyordu

ABD'nin Maine şehrinde yaşayan bir Antoinette Webb, çocuklarıyla beraber gittiği parkta eline aldığı yeşil, parlak bir böcek nedeniyle az kalsın hayatını kaybediyordu. Webb neler yaşadığını bir bir anlattı.

Parlak yeşil renkli böceği eline almak az kalsın hayatına mal oluyordu
12.05.2026
saat ikonu 12:07
12.05.2026
saat ikonu 12:09

Antoinette Webb, geçen hafta ABD'de bulunan Fort Knox eyalet parkına çocuklarıyla beraber gezmeye gitti. Burada parlak, yeşil bir gördü ve hayatının hatasını yaptı. Böceği eline aldığını anlatan Webb, ''Şimdiye kadar gördüğüm en güzel böcekti. Onu elime aldım ve 'Vay canına, çok güzelsin' dedim. Saniyeler içinde vücudumda bir yanma hissettim." dedi.

Antoinette Webb, Fort Knox eyalet parkında parlak yeşil bir böceğe dokunduktan sonra hayatı tehdit eden alerjik bir reaksiyon yaşadı ancak eski asker Dean Martin'in zamanında müdahalesiyle kurtuldu.
Antoinette Webb, Fort Knox eyalet parkında eline aldığı parlak yeşil böceğin altı benekli kaplan böceği olduğunu ve 'milyonda bir' görülen şiddetli bir alerjik reaksiyona neden olduğunu öğrendi.
Webb, böceğe dokunduktan saniyeler sonra vücudunda yanma hissetti, nefes almakta zorlandı ve yere yığıldı.
Eski bir ordu görevlisi olan Dean Martin, Webb'in solunum yolunun daraldığını fark ederek ilk müdahaleyi yaptı ve ambulans gelene kadar durumunu kontrol altında tuttu.
Martin'in müdahalesinin zaman kazandırdığı ve Webb'in hastanede 24 saat sonra taburcu edildiği belirtildi.
Webb, hastaneden çıktıktan sonra Martin'e teşekkürlerini sundu.
KAYBEDECEK ZAMANI YOKTU!

44 yaşındaki Webb kendisini kötü hissetmeye başladı ve kaybedecek zamanı olmadığını fark etti. 9 yaşındaki ikizleri Ella ve Jonah'ı yanına alan Webb parkın dolambaçlı asfalt yolunu es geçerek çimlerin üzerinden hediyelik eşya satılan dükkana koştu. Tam Fort Knox Dostları Derneği'nin Genel Müdürü Dean Martin'in önüne geldiğinde ise yere yığıldı.

ESKİ ASKER İMDADINA YETİŞTİ

Martin, eski bir ordu görevlisiydi ve yaklaşık 20 yıllık deneyimini kullanarak hemen müdahale için harekete geçti. New York Post'un haberine göre Martin, ''Solunum yolu daraldığı için nefes alamadı ve bayıldı. Dudakları morarmıştı'' diyerek Webb'in durumunu anlattı. Martin'in eşi Sherry, çocukları sakinleştirmeye çalışırken Webb'in vücudunda kurdeşen çıktı, boğazını tutuyordu, hırıltılı nefes alıyor ve titriyordu.

Martin ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ambulansı beklediklerini söyledi. Webb acil olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, Martin'in müdahalesinin zaman kazandırdığını söyledi.

Webb'in eline aldığı böceğin, altı benekli kaplan böceği olduğu, 'milyonda bir' görülen şiddetli bir alerjik reaksiyona neden olduğu açıklandı. Webb 24 saat sonra hastaneden çıkar çıkmaz Martin'in yanına koştu ve ona teşekkürlerini sundu.

