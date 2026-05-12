Parlak yeşil renkli böceği eline almak az kalsın hayatına mal oluyordu

Antoinette Webb, geçen hafta ABD'de bulunan Fort Knox eyalet parkına çocuklarıyla beraber gezmeye gitti. Burada parlak, yeşil bir böcek gördü ve hayatının hatasını yaptı. Böceği eline aldığını anlatan Webb, ''Şimdiye kadar gördüğüm en güzel böcekti. Onu elime aldım ve 'Vay canına, çok güzelsin' dedim. Saniyeler içinde vücudumda bir yanma hissettim." dedi.
44 yaşındaki Webb kendisini kötü hissetmeye başladı ve kaybedecek zamanı olmadığını fark etti. 9 yaşındaki ikizleri Ella ve Jonah'ı yanına alan Webb parkın dolambaçlı asfalt yolunu es geçerek çimlerin üzerinden hediyelik eşya satılan dükkana koştu. Tam Fort Knox Dostları Derneği'nin Genel Müdürü Dean Martin'in önüne geldiğinde ise yere yığıldı.
Martin, eski bir ordu görevlisiydi ve yaklaşık 20 yıllık deneyimini kullanarak hemen müdahale için harekete geçti. New York Post'un haberine göre Martin, ''Solunum yolu daraldığı için nefes alamadı ve bayıldı. Dudakları morarmıştı'' diyerek Webb'in durumunu anlattı. Martin'in eşi Sherry, çocukları sakinleştirmeye çalışırken Webb'in vücudunda kurdeşen çıktı, boğazını tutuyordu, hırıltılı nefes alıyor ve titriyordu.
Martin ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ambulansı beklediklerini söyledi. Webb acil olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, Martin'in müdahalesinin zaman kazandırdığını söyledi.
Webb'in eline aldığı böceğin, altı benekli kaplan böceği olduğu, 'milyonda bir' görülen şiddetli bir alerjik reaksiyona neden olduğu açıklandı. Webb 24 saat sonra hastaneden çıkar çıkmaz Martin'in yanına koştu ve ona teşekkürlerini sundu.