İran-ABD savaşı yüzünden değişikliğe gittiler: Atıştırmalık ambalajları artık siyah beyaz olacak

ABD ve İran savaşı tüm dengeleri altüst etti. Birçok ülke olağanüstü önlemlere başvurmaya başladı. Japonya'da atıştırmalık üreticisi Calbee, savaş nedeniyle yaşanan nafta kıtlığı sebebiyle mürekkep tedarikinde sorun yaşadı. Üretici firma, patates cipsi de dahil olmak üzere amiral gemisi ürünlerinin ambalajında siyah beyaz tasarıma geçme kararı aldı.
Üreticinin 25 Mayıs'tan sonra göndereceği ürünlerde 14 ürünün ambalajı siyah beyaz olacak. Bu ürünler satış hacmine göre seçildi. Nikkei Asia'nın haberine göre, önemli bir petrokimyasal madde olan nafta kıtlığı, matbaada kullanılan mürekkebin hammaddesi olan çözücü ve reçine kıtlığına yol açtı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada hammaddelerin istikrarsız tedarikinin nedeni Orta Doğu'daki gerilim olduğu belirtildi. Diğer gıda üreticilerinin de benzer sorunlar yaşadığı ifade edildi.
Gıda üreticisi Itoham Yonekyu Holdings Başkanı Hiroyuki Urata, 1 Mayıs'taki kazanç açıklamasında, "Renkli ambalajların gelecekte sürdürülebilirliği zorlaşacak" dedi. Urata "Ambalajlar siyah beyaz gibi daha sade hale getirilebilir" dedi.