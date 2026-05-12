Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran-ABD savaşı yüzünden değişikliğe gittiler: Atıştırmalık ambalajları artık siyah beyaz olacak

ABD ve İran savaşı nedeniyle birçok ülke kemer sıkma politikası uygulamaya başladı. Birçok ülkede tedarik sorunu yaşanırken Japon atıştırmalık üreticisi Calbee de mürekkep sıkıntısı sebebiyle ambalajlarını siyah beyaz renge çevirme kararı aldı.

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 10:42

ABD ve İran savaşı tüm dengeleri altüst etti. Birçok ülke olağanüstü önlemlere başvurmaya başladı. Japonya'da atıştırmalık üreticisi Calbee, savaş nedeniyle yaşanan nafta kıtlığı sebebiyle mürekkep tedarikinde sorun yaşadı. Üretici firma, patates cipsi de dahil olmak üzere amiral gemisi ürünlerinin ambalajında ​​siyah beyaz tasarıma geçme kararı aldı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İran arasındaki savaşın neden olduğu nafta kıtlığı, Japon atıştırmalık üreticisi Calbee'nin mürekkep tedarikinde sorun yaşamasına ve amiral gemisi ürünlerinin ambalajlarını siyah beyaz tasarıma dönüştürmesine yol açtı.
ABD ve İran arasındaki savaş, birçok ülkenin olağanüstü önlemler almasına neden oldu.
Japon atıştırmalık üreticisi Calbee, savaş nedeniyle yaşanan nafta kıtlığı sebebiyle mürekkep tedarikinde sorun yaşadı.
Bu sorun nedeniyle Calbee, patates cipsi de dahil olmak üzere 14 ürününün ambalajını siyah beyaz tasarıma geçirecek.
Nafta kıtlığı, matbaada kullanılan mürekkebin hammaddesi olan çözücü ve reçine kıtlığına yol açtı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada hammaddelerin istikrarsız tedarikinin nedeni Orta Doğu'daki gerilim olarak belirtildi.
Diğer gıda üreticilerinin de benzer sorunlar yaşadığı ve ambalajların siyah beyaz gibi daha sade hale getirilebileceği ifade edildi.
SEBEP KITLIK

Üreticinin 25 Mayıs'tan sonra göndereceği ürünlerde 14 ürünün ambalajı siyah beyaz olacak. Bu ürünler satış hacmine göre seçildi. Nikkei Asia'nın haberine göre, önemli bir petrokimyasal madde olan nafta kıtlığı, matbaada kullanılan mürekkebin hammaddesi olan çözücü ve reçine kıtlığına yol açtı.

BİRÇOK FİRMA BENZER SORUNU YAŞIYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamada hammaddelerin istikrarsız tedarikinin nedeni Orta Doğu'daki gerilim olduğu belirtildi. Diğer gıda üreticilerinin de benzer sorunlar yaşadığı ifade edildi.

Gıda üreticisi Itoham Yonekyu Holdings Başkanı Hiroyuki Urata, 1 Mayıs'taki kazanç açıklamasında, "Renkli ambalajların gelecekte sürdürülebilirliği zorlaşacak" dedi. Urata "Ambalajlar siyah beyaz gibi daha sade hale getirilebilir" dedi.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
