Her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim'in tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 28 Ekim'de işe gidecek banka ve kamu çalışanları, okula gidecek öğrenciler yarın yarım gün resmi tatil uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. İşte 28 Ekim'de nüfus müdürlükleri, noterler, belediyeler, kaymakamlıklar ve muhtarlıklar çalışma saatleri...

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HABERİN ÖZETİ 28 Ekim'de kamu kurumları açık mı? Nüfus müdürlükleri, noterler, belediyeler, kaymakamlıklar ve muhtarlıklar çalışma saatleri Cumhuriyet Bayramı arifesi 28 Ekim'in yarım gün tatil olup olmadığı ve resmi kurumların çalışma saatleri hakkında bilgi verilmektedir. 28 Ekim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi olması nedeniyle saat 13.00 itibarıyla yarım gün resmi tatildir. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00'te başlar ve 29 Ekim akşamı saat 23.59'da sona erer. Nüfus müdürlükleri, noterler, belediyeler, kaymakamlıklar ve muhtarlıklar 28 Ekim'de saat 13.00'e kadar çalışacaktır.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Ülkemizde resmi tatiller ulusal bayramlardan bir gün önce saat 13.00 itibarıyla başlar. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü 29 Ekim cumhuriyet Bayramı arifesi olması nedeniyle yarım gün resmi tatil kapsamında saat 13.00 itibarıyla tatildir.

Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00'te başlar ve 29 Ekim akşamı saat 23.59'da sona erer. Böylece 1.5 günlük bir resmi tatil uygulanır.

28 EKİM'DE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde kamu kurum ve kuruluşu kapsamında sayılan işyerlerinde resmi tatil uygulaması yapılır ve mesai saat 13.00 itibarıyla sona erer. Nüfus müdürlükleri 28 Ekim 2026 Çarşamba gününde yarım gün mesai uygulaması yapacak ve saat 13.00'e kadar çalışmaya devam edeceklerdir. Mesai saat 13.00'ten sonra sona erecektir.

28 EKİM'DE NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Noterler 28 Ekim'de saat 13.00'e kadar normal mesailerini sürdürecek şekilde çalışacaklar. Resmi tatil uygulaması nedeniyle noterler saat 13.00 itibarıyla mesaiyi sonlandıracaklardır. 28 Ekim'de nöbetçi noter hizmeti bulunmamaktadır.

28 EKİM'DE BELEDİYELER ÇALIŞIYOR MU?

Belediyeler, 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde öğlene kadar hizmet vermeye devam edecek. Ancak saat 13.00 itibarıyla başlayacak olan resmi tatil uygulaması nedeniyle 30 Ekim Cuma sabahına kadar belediyeler ve belediyelere bağlı kurumlar kapalı olacak.

28 EKİM'DE KAYMAKAMLIKLAR ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde kaymakamlıklar öğlen saatine kadar mesai yapacaklar. Ancak saat 13.00 itibarıyla resmi tatil uygulaması yapılacağından dolayı kaymakamlıklar 30 Ekim Cuma sabahına kadar hizmet vermeyecek.

28 EKİM'DE MUHTARLIKLAR ÇALIŞIYOR MU?

Muhtarlıklar da kamu kurumları arasında sayıldığından dolayı 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'e kadar hizmet vermeye devam edecekler. Ancak saat 13.00'te mesai sona erecek ve normal çalışma düzeni 30 Ekim Cuma sabahında tekrar başlayacak.