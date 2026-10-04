Adıyaman'da pişkin hırsız kamerada: Kasadaki parayı çaldı, içecek içip keyif yaptı

Adıyaman’ın Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi’nde gece saatlerinde kapısını zorlayarak girdiği konteyner markette kasadaki paraları çalan pişkin hırsız, ardından dükkan içinde rahat tavırlarla dolaşıp dolaptan aldığı içeceği içti. Sabah iş yerine geldiğinde soyulduğunu anlayan dükkan sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği V.E.M. isimli şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.