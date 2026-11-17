Papa 14’üncü Leo makam aracı ani fren yapınca başını çarptı

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Uruguay ve Arjantin’in ardından 12 günlük Güney Amerika turunun son durağı olan Peru’da kazalar atlattı. Başkent Lima’daki ziyareti sırasında kendisini taşıyan makam aracının bilinmeyen bir nedenle ani fren yapması sonucu arka koltukta oturan Papa öne doğru savrularak başını ön koltuğa çarptı. Konvoyun yoluna devam ettiği olayın ardından Vatikan'dan Papa’nın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

AYİN SIRASINDA YÜZÜNE CİSİM ATILDI

Peş peşe yaşanan aksilikler bununla da sınırlı kalmadı; Papa, dün Las Palmas Hava Üssü'nde düzenlenen veda ayini sırasında "Papamobil" ile kalabalığı selamlarken kalabalıktan fırlatılan bir cismin hedefi oldu. Gözüne cisim isabet eden Papa 14. Leo'nun yaşanan bu olayda da herhangi bir yara almadığı bildirildi.