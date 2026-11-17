Eğlence felaketle bitti! Merdivenlerden bisikletle inen çocuğa otomobil çarptı: Kaza anı kamerada

Kayseri’nin Talas ilçesinde bisikletiyle hızlı bir şekilde merdivenlerden aşağı inen ve duramayarak yola çıkan13 yaşındaki Y.K.B.’ye o sırada yoldan geçen Y.S. isimli şahsın kullandığı otomobil çarptı. İhbar üzerinde olay yerine gelen sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, korkutan kaza kameralara yansıdı.