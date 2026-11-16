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Lahana yüklü traktörle kovalamaca: Polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için mücadelesi kamerada

Sakarya’nın ilçesinde gerçekleştirilen uygulama esnasında, şüphe üzerine durdurulmak istenen İ.A. isimli şahıs, ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şahsın peşinden koşan bir yunus polisi kovalamacayı sürdürürken, diğer polis memuru bölgede bulunan römorkunda yüklü traktöre bindi. İlginç kovalamacanın ardından yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yaşanan kovalamaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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