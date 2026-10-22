Bursa'da kovalamaca kazayla bitti, hırsını alamadı: Elinde kaldırım taşıyla peşinden koştu

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce sürücülerden biri, otomobiliyle diğer sürücüyü kovalamaya başladı. Kaçan sürücü izini kaybettirebilmek için ara sokaklara girerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve 2 araca çarptı. Kazanın ardından takip eden sürücü araçtan indi ve eline aldığı kaldırım taşıyla genç sürücünün peşinden koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki sürücünün ehliyetine el konuldu. Aynı zamanda iki sürücüye toplam yaklaşık 400 bin lira ceza uygulanırken, her iki sürücü de psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi.