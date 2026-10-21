Bodrum'da feci kaza kamerada: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi Jandarma Kavşağı istikametinde seyir halinde olan U.Y. (24) idaresindeki 48 ARG 700 plakalı motosiklet, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Özer'e çarptı. Yola savrulan Özer ağır yaralandı. Olay yerinde bir süre kalp masajı yapılan 79 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi sürerken, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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