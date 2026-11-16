Çözen Kazanır

Bir sakızla HPV virüsü yok edildi! Kanserle mücadelede önemli buluş

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 15:48
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Bir sakızla HPV virüsü yok edildi! Kanserle mücadelede önemli buluş

Pensilvanya Üniversitesi araştırmacıları, baş ve boyun kanserlerinin temel nedeni olarak gösterilen Human papillomavirus (HPV) seviyesini ciddi oranda düşüren deneysel bir sakız geliştirdi.

2
Bir sakızla HPV virüsü yok edildi! Kanserle mücadelede önemli buluş

Laboratuvar ortamında hasta numuneleri üzerinde test edilen sakız özütleri, tükürükteki HPV virüsünü yüzde 93 oranında azalttı. Ağız kanseriyle bağlantılı iki tehlikeli bakteriyi de tek bir uygulamada yüzde 99 oranında yok etti.

3
Bir sakızla HPV virüsü yok edildi! Kanserle mücadelede önemli buluş

Daily Mail'in haberine göre ağız, boğaz ve bademcikleri etkileyen skuamöz hücreli karsinom teşhisi konmuş 44 hastadan alınan tükürük ile ağız çalkalama numuneleri incelendi. Araştırmacılar, analizler sırasında "lablab" fasulyesinden elde edilen bitki tozunu temel alan iki farklı sakız formülasyonunu test etti.

4
Bir sakızla HPV virüsü yok edildi! Kanserle mücadelede önemli buluş

İKİ FARKLI FORMÜLASYONLA YÜKSEK ETKİNLİK

Formülasyonlardan ilki, içerdiği "Flt3 reseptör etkileşimli lektin" bitki bileşimi sayesinde doğrudan HPV parçacıklarını hedef aldı.

5
Bir sakızla HPV virüsü yok edildi! Kanserle mücadelede önemli buluş

Test sonuçlarına göre bitkisel özüt, rahim ağzı ve ağız kanserlerinin büyük bölümünden sorumlu olan yüksek riskli HPV-16 suşunda yüzde 90'a varan düşüş sağladı. Numuneler üzerindeki incelemelerde HPV seviyesinin ağız çalkalama sıvısında yüzde 80, tükürükte ise yüzde 93 azaldığı tespit edildi.

6
Bir sakızla HPV virüsü yok edildi! Kanserle mücadelede önemli buluş

İkinci sakız formülasyonu ise "protegrin-1" peptidi kullanarak doğrudan ağız kanseriyle ilişkilendirilen 'Porphyromonas gingivalis' ve 'Fusobacterium nucleatum' bakterilerini hedef aldı.

7
Bir sakızla HPV virüsü yok edildi! Kanserle mücadelede önemli buluş

Geliştirilen formül, zararlı bakterileri yüzde 99'dan fazla oranda temizlemeyi başardı. Üstelik radyoterapi gibi yöntemlerinin aksine patojenlerin büyümesini teşvik etmeden ağızdaki faydalı ve koruyucu bakterilere hiçbir zarar vermedi.

8
Bir sakızla HPV virüsü yok edildi! Kanserle mücadelede önemli buluş

İNSANLI KLİNİK DENEYLER HEDEFLENİYOR

Araştırmanın yazarı Dr. Henry Daniell, dudak ve ağız boşluğu kanserlerinin 2022 yılında dünya çapında gençler ile orta yaşlı yetişkinler arasında en sık görülen ve ölüm oranında yedinci sırada yer alan kanser türü olduğunu belirtti.

9
Bir sakızla HPV virüsü yok edildi! Kanserle mücadelede önemli buluş

Dr. Daniell, elde edilen bulguların, tasarlanan formülasyonları mevcut tedavilere destekleyici (adjuvan) olarak veya enfeksiyonu önleyici (profilaksi) bir araç şeklinde klinik denemelere taşımanın değerini kanıtladığını vurguladı.

10
Bir sakızla HPV virüsü yok edildi! Kanserle mücadelede önemli buluş

Bilim insanları bir sonraki aşamada bu teknolojiyi düşük maliyetli ve erişilebilir tedavi yöntemi olarak insanlı klinik deneylerde test etmeyi planlıyor. Araştırma ekibi, açıklanan sonuçların sakızın hastalara doğrudan çiğnetilmesiyle değil, sakız özütlerinin hasta numuneleri üzerinde denenmesiyle elde edildiğinin altını çizerek daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu hatırlatıyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.