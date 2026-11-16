Bir sakızla HPV virüsü yok edildi! Kanserle mücadelede önemli buluş

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Pensilvanya Üniversitesi araştırmacıları, baş ve boyun kanserlerinin temel nedeni olarak gösterilen Human papillomavirus (HPV) seviyesini ciddi oranda düşüren deneysel bir sakız geliştirdi.
Laboratuvar ortamında hasta numuneleri üzerinde test edilen sakız özütleri, tükürükteki HPV virüsünü yüzde 93 oranında azalttı. Ağız kanseriyle bağlantılı iki tehlikeli bakteriyi de tek bir uygulamada yüzde 99 oranında yok etti.
Daily Mail'in haberine göre ağız, boğaz ve bademcikleri etkileyen skuamöz hücreli karsinom teşhisi konmuş 44 hastadan alınan tükürük ile ağız çalkalama numuneleri incelendi. Araştırmacılar, analizler sırasında "lablab" fasulyesinden elde edilen bitki tozunu temel alan iki farklı sakız formülasyonunu test etti.
Formülasyonlardan ilki, içerdiği "Flt3 reseptör etkileşimli lektin" bitki bileşimi sayesinde doğrudan HPV parçacıklarını hedef aldı.
Test sonuçlarına göre bitkisel özüt, rahim ağzı ve ağız kanserlerinin büyük bölümünden sorumlu olan yüksek riskli HPV-16 suşunda yüzde 90'a varan düşüş sağladı. Numuneler üzerindeki incelemelerde HPV seviyesinin ağız çalkalama sıvısında yüzde 80, tükürükte ise yüzde 93 azaldığı tespit edildi.
İkinci sakız formülasyonu ise "protegrin-1" peptidi kullanarak doğrudan ağız kanseriyle ilişkilendirilen 'Porphyromonas gingivalis' ve 'Fusobacterium nucleatum' bakterilerini hedef aldı.
Geliştirilen formül, zararlı bakterileri yüzde 99'dan fazla oranda temizlemeyi başardı. Üstelik radyoterapi gibi yöntemlerinin aksine patojenlerin büyümesini teşvik etmeden ağızdaki faydalı ve koruyucu bakterilere hiçbir zarar vermedi.
Araştırmanın yazarı Dr. Henry Daniell, dudak ve ağız boşluğu kanserlerinin 2022 yılında dünya çapında gençler ile orta yaşlı yetişkinler arasında en sık görülen ve ölüm oranında yedinci sırada yer alan kanser türü olduğunu belirtti.
Dr. Daniell, elde edilen bulguların, tasarlanan formülasyonları mevcut tedavilere destekleyici (adjuvan) olarak veya enfeksiyonu önleyici (profilaksi) bir araç şeklinde klinik denemelere taşımanın değerini kanıtladığını vurguladı.
Bilim insanları bir sonraki aşamada bu teknolojiyi düşük maliyetli ve erişilebilir tedavi yöntemi olarak insanlı klinik deneylerde test etmeyi planlıyor. Araştırma ekibi, açıklanan sonuçların sakızın hastalara doğrudan çiğnetilmesiyle değil, sakız özütlerinin hasta numuneleri üzerinde denenmesiyle elde edildiğinin altını çizerek daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu hatırlatıyor.