Bir sakızla HPV virüsü yok edildi! Kanserle mücadelede önemli buluş

Bilim insanları bir sonraki aşamada bu teknolojiyi düşük maliyetli ve erişilebilir tedavi yöntemi olarak insanlı klinik deneylerde test etmeyi planlıyor. Araştırma ekibi, açıklanan sonuçların sakızın hastalara doğrudan çiğnetilmesiyle değil, sakız özütlerinin hasta numuneleri üzerinde denenmesiyle elde edildiğinin altını çizerek daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu hatırlatıyor.