Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile ilgili TikTok hesaplarında tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen Müslüm Ayberk Doğan, 15 Kasım’da gözaltına alındı.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "tehdit" ve "halk arasında panik ve korku oluşturmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?



15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025’te İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan Minguzzi hastanede tedavi altına alınmış, 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetmişti. Cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin cinayetine ilişkin görülen davada sanık Müslüm Ayberk Doğan tahliye edilmişti. Olay günü Ahmet'in yerini katil zanlılarına işaret eden Müslüm Ayberk Doğan'ın cezaevinde yaşadıklarını pişkin bir tavırla ve gülerek anlatması büyük tepki çekmişti.

Yayının devamında cezaevi nakil sürecinden de bahseden Doğan, Maltepe'den Adana'ya sevk edildiğini ve arama işlemlerinin ardından koğuşa geçtiklerini gülerek şu ifadelerle anlattı:

"Davası yeni, 2 ay olmuş mahkumuz. Şimdi millet görüyor beni, 'Bu neyden girmiş?' diyor. Adamlar merak ediyor. Soruyorlar bana: 'Neyden geldin?' Ben de diyorum: 'Kader mahkumuyum.' Acındırıyorum kendimi, dövmesinler diye beni. Sonra baktım 3 kişiyiz o sıra biz. Maltepe'den Adana'ya sevk gitmişiz. İkisini gönderdiler, en sona beni bıraktılar. Başgardiyan beni sona bıraktı, 'En son bunu alalım' dedi. Üstümüzü arıyorlar. Herkesi paket ettiler, gönderdiler, geçtik koğuşa"