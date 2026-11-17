Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi ve günlük yaşamda kullanımının yaygınlaşması, beraberinde tehlikeleri de getiriyor. Özellikle kişilerin bilgisi ve rızası dışında oluşturulan sahte görüntüler, ses kayıtları ve yapay zekâ destekli dolandırıcılık yöntemleri için Adalet Bakanlığı devreye girdi.

13. YARGI PAKETİ'NDE YAPAY ZEKA DÜZENLEMESİ

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 13. Yargı Paketi'nde bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında yapay zekâ aracılığıyla işlenen suçlara yönelik yeni düzenlemeler de yer alacak. Bu kapsamda, yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin etiketlenmesi, deepfake ve dolandırıcılık gibi suçlarla mücadelenin artırılması hedefleniyor.

YAPAY ZEKÂYA YAŞ SINIRI GELECEK Mİ?

Öte yandan, sosyal medyaya yönelik yaş düzenlemesinin ardından benzer bir uygulamanın yapay zekâ araçları için de hayata geçirilip geçirilmeyeceği tartışılmıştı. Ancak yapay zekâya yönelik yaş sınırlamasının yerel düzeyde uygulanmasının mevcut şartlarda mümkün olmadığı, böyle bir düzenlemenin ancak uluslararası çalışmalar ve ortak kararlar doğrultusunda hayata geçirilebileceği belirtiliyor.

Henüz dünya genelinde yapay zekâ kullanımına ilişkin ortak bir yaş kısıtlaması bulunmadığının altı çizilirken, kısa vadede böyle bir sınırlamanın uygulanmasının beklenmediği ifade ediliyor.