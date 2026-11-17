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İstanbul
Beşiktaş’ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Oh Hyeon-gyu’ya Premier Lig’den ilgi var.
Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre; İngiliz ekibi Tottenham, Genk’ten 14 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Güney Koreli golcüyü takibe aldı. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon avro olarak gösteriliyor. Dusan Vlahovic’in yedeği konumunda bulunan Oh, şans bulduğu maçlarda ise performansıyla dikkat çekiyor.
Tottenham'ın hem lig hem de Avrupa maçlarında takip ettiği golcü için devre arasında Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
Siyah-beyazlı yönetim, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oh’u ilk etapta satmayı düşünmüyor. Ancak en az 30 milyon avroluk bir teklif gelmesi durumunda yönetimin fikri değişebilir.
Oh, şu an için yedek kalmayı sorun etmiyor gibi görünse de düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamaya sıcak bakabilir. Özellikle Premier Lig, kariyer planlamasında önemli bir basamak olabilir. Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun beğendiği isimlerden biri olan Güney Koreli futbolcuyla ilgili devre arasında sıcak gelişmeler yaşanabilir.
Oh Hyeon-gyu, bu sezon forma giydiği 19 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.