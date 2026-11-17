UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Uluslar A Ligi 2. Grup'ta 6. ve son hafta maçında Yunanistan ile Sırbistan, Yunanistan'da karşı karşıya geldi. Yunanistan, mücadeleyi 69. dakikada Giorgos Masouras'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı.

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HABERİN ÖZETİ Türkiye, B Ligi'ne düştü! A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi macerası sona erdi UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda Yunanistan, Sırbistan'ı yenerek grubu 3. sırada tamamlarken, Türkiye'nin B Ligi'ne düşmesi kesinleşti. UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Yunanistan, Sırbistan'ı 1-0 yenerek grubu 3. sırada tamamladı. Yunanistan'ın golünü 69. dakikada Giorgos Masouras attı. Sırbistan, grubu puansız ve son sırada tamamladı. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 6 maçını da kaybederek grubunu puansız son sırada bitirdi. Sırbistan'ın averajı -8, Türkiye'nin ise -11 olarak gerçekleşti ve Türkiye'nin B Ligi'ne düşmesi kesinleşti.

Yunanistan bu sonuçla gruptaki 3. galibiyetini alarak puanını 11'e yükseltti ve grubu 3. sırada tamamladı. Sırbistan ise gruptaki 6. yenilgisini yaşayarak grubu puansız olarak son sırada noktaladı.

TÜRKİYE'NİN B LİGİ'NE DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden ve oynadığı 6 maçı da kaybeden Türkiye, grubunu puansız olarak son sırada tamamlamıştı.

Sırbistan'ın Yunanistan deplasmanında yenilmesine rağmen grubu -8 averajla tamamlamasının ardından -11 averajı bulunan Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne düşmesi kesinleşmiş oldu.

A MİLLİ TAKIM, 6'DA 0 YAPTI

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar, grupta oynadığı tüm maçları kaybederken 4 gol attı ve kalesinde 15 gol gördü.

A Milli Takım, gruptaki ilk maçında 25 Eylül'de Kocaeli'de karşılaştığı Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Milliler, ikinci maçında 28 Eylül'de Bursa'da ağırladığı İtalya'ya 4-1 yenildi. Gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olan Türkiye, dördüncü maçında ise 5 Ekim'de deplasmanda karşılaştığı İtalya'ya 3-1 yenildi. Ay-yıldızlılar, gruptaki beşinci maçında 12 Kasım'da İzmir'de karşılaştığı Belçika'ya 2-1 yenilirken altıncı ve son maçında 15 Kasım'da deplasmanda konuk olduğu Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.