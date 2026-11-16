Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı! Sarı-lacivertlilerden Yiğit Gülmezoğlu açıklaması

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İstanbul
SMS Grup Efeler Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 6 hafta geride kalırken Fenerbahçe Medicana, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle topladığı 13 puanla 3. sırada yer alıyor.
Ligdeki son maçında derbide deplasmanda Galatasaray Madeş Mobilya'yı 3-2 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe Medicana'da Yiğit Gülmezoğlu'nun kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulübün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın oyuncularından Yiğit Gülmezoğlu'nun, kulübümüzün ilkeleri çerçevesinde yönetim ve teknik heyetin ortak değerlendirmesi sonucunda kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir." denildi.