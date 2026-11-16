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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 18:44

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı! Sarı-lacivertlilerden Yiğit Gülmezoğlu açıklaması

SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Yiğit Gülmezoğlu'nun kadro dışı bırakılmasına karar verildiğini duyurdu.

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Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı! Sarı-lacivertlilerden Yiğit Gülmezoğlu açıklaması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 18:44

SMS Grup Efeler Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 6 hafta geride kalırken , 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle topladığı 13 puanla 3. sırada yer alıyor.

Ligdeki son maçında derbide deplasmanda Galatasaray Madeş Mobilya'yı 3-2 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı! Sarı-lacivertlilerden Yiğit Gülmezoğlu açıklaması

YİĞİT GÜLMEZOĞLU KADRO DIŞI BIRAKILDI

Fenerbahçe Medicana'da Yiğit Gülmezoğlu'nun kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı! Sarı-lacivertlilerden Yiğit Gülmezoğlu açıklaması

Sarı-lacivertli kulübün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Medicana Erkek Takımımızın oyuncularından Yiğit Gülmezoğlu'nun, kulübümüzün ilkeleri çerçevesinde yönetim ve teknik heyetin ortak değerlendirmesi sonucunda kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir." denildi.

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#voleybol
#Voleybol
#Fenerbahçe Medicana
#Sms Grup Efeler Ligi
#Galatasaray Madeş Mobilya
#Yiğit Gülmezoğlu
#Spor
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