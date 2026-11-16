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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 13:04

Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı! Sosyal medyadan duyurdu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe forması giyen dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla Belçika Milli Takımı kariyerini noktaladığını duyurdu. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı! Sosyal medyadan duyurdu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 13:04

’ye transferiyle Türk gündeminde geniş yankı uyandıran Belçikalı yıldız , kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada, 16 yıldır gururla taşıdığı Belçika Milli Takımı formasına veda ettiğini duyurdu.

Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı! Sosyal medyadan duyurdu

"4 DÜNYA KUPASI, 3 AVRUPA ŞAMPİYONASI: GURURLUYUM"

Milli formayla geçirdiği 16 yıllık dönemi unutulmaz anılarla özetleyen Lukaku, paylaşımında şu duygusal ifadelere yer verdi:

"Bu 16 yıl boyunca milli takım için elimden gelen her şeyi verdim… Mümkün olan her duyguyu yaşadım… Her zaman minnettar olacağım harika takım arkadaşlarıyla oynadım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca takıma yardımcı olmam için beni teşvik eden ve bana güvenen tüm teknik direktörlere de teşekkür ediyorum. Güzel bir yolculuktu ve her bir anından keyif aldım."

Belçika futbolunun altın jenerasyonunun en önemli figürlerinden biri olan deneyimli forvet, taraftarlara ve milli takımdaki temsil gururuna da özellikle parantez açtı:

"Belçika taraftarlarına, takımımıza verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Ülkemi 4 ve 3 'nda temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum. O anları asla unutmayacağım. Burada bırakma kararımla içim çok rahat. Harikaydı. Keyifliydi. Minnettarım. Teşekkürler."

Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı! Sosyal medyadan duyurdu

FENERBAHÇE KARİYERİNE ODAKLANACAK

Belçika Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran Romelu Lukaku'nun uluslararası kariyerini sonlandırmasıyla birlikte, tüm odak noktası tamamen Fenerbahçe'deki başarılara ve Süper Lig yarışına çevrildi.

Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı! Sosyal medyadan duyurdu
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#romelu lukaku
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