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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 21:17

Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan acı haber! Timuçin Cuğ hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eski oyuncularından Timuçin Cuğ'dan acı haber geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Cuğ'un hayatını kaybettiği bildirildi. Timuçin Cuğ'un vefatıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) da açıklama geldi.

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Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan acı haber! Timuçin Cuğ hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 21:17

1972-1974 yılları arasında 'de forma giyen eski milli futbolcu Timuçin Cuğ'dan futbolseverleri yasa boğan acı haber geldi. Fenerbahçe, yaptığı açıklamayla Cuğ'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu 5658 sicil numaralı YDK üyemiz Timuçin Cuğ'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Timuçin Cuğ'a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Timuçin Cuğ, 1972-1973 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de ilk senesinde Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Cuğ, 1973-1974 sezonunda da Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları kazanmıştı.

Timuçin Cuğ, profesyonel kariyerine altyapısında yetiştiği Ankara Demirspor'da başladı. Cuğ, başkent ekibinin yanı sıra Fenerbahçe, Adanaspor ve Galata formaları giydi. Futbolculuk kariyerinin ardından Cuğ, teknik direktör olarak da görev yaptı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan acı haber! Timuçin Cuğ hayatını kaybetti

Öte yandan Timuçin Cuğ'un vefatıyla ilgili Türkiye Federasyonundan (TFF) da açıklama geldi. TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden ve A Milli Takımımızın eski oyuncularından Timuçin Cuğ'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Timuçin Cuğ'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Merhum Timuçin Cuğ'un naaşı, yarın Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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#A Milli Takım
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#Ankara Demirspor
#Timuçin Cuğ
#Spor
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