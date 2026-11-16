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 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
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GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 20:36
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GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 20:36

Beşiktaş'tan Hapoel Beer-Sheva maçı açıklaması! Siyah-beyazlılardan taraftarları ilgilendiren duyuru

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te Gürcistan'da, Batumi Dinamo Stadı'nda İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın bilet satışlarıyla ilgili açıklama yapan siyah-beyazlılar, bilet alımlarında ABD Doları ya da Gürcistan Larisi'nin geçerli olacağını duyurdu.

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Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş'tan Hapoel Beer-Sheva maçı açıklaması! Siyah-beyazlılardan taraftarları ilgilendiren duyuru
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 20:36

'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden , 5. hafta maçında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te 'daki Batumi Dinamo Stadı'nda İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya kısa bir süre kala Beşiktaş'tan taraftarlarını yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, müsabakayı takip etmek isteyen taraftarlardan 1 kişi, en fazla 5 bilet satın alabilecek. Bilet alımlarında ABD Doları ya da Gürcistan Larisi geçerli olacak.

Biletler, tkt.ge isimli internet sitesi üzerinden ya da Tüpraş Stadı'nda bulunan bilet gişelerinden alınabilecek.

Yarın TSİ 12.00 itibarıyla satışa çıkacak bilet fiyatları şöyle:

• Kuzey/Güney Tribünleri: 25 dolar-65 lari
• Doğu Tribünü: 45 dolar-120 lari
• Batı Üst Tribünü: 55 dolar-145 lari
• Batı Alt Tribünü: 125 dolar-320 lari

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#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#Gürcistan
#Futbol
#Hapoel Beer-sheva
#Batumi Dinamo Stadı
#Spor
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