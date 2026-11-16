Beşiktaş'tan Hapoel Beer-Sheva maçı açıklaması! Siyah-beyazlılardan taraftarları ilgilendiren duyuru

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 5. hafta maçında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te Gürcistan'daki Batumi Dinamo Stadı'nda İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya kısa bir süre kala Beşiktaş'tan taraftarlarını yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, müsabakayı takip etmek isteyen taraftarlardan 1 kişi, en fazla 5 bilet satın alabilecek. Bilet alımlarında ABD Doları ya da Gürcistan Larisi geçerli olacak.

Biletler, tkt.ge isimli internet sitesi üzerinden ya da Tüpraş Stadı'nda bulunan bilet gişelerinden alınabilecek.

Yarın TSİ 12.00 itibarıyla satışa çıkacak bilet fiyatları şöyle:

• Kuzey/Güney Tribünleri: 25 dolar-65 lari

• Doğu Tribünü: 45 dolar-120 lari

• Batı Üst Tribünü: 55 dolar-145 lari

• Batı Alt Tribünü: 125 dolar-320 lari