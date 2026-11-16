ABD’de kriz üstüne kriz: Sivil havacılık kaosunun ardından şimdi de dev bankalara erişim kesildi

Amerika Birleşik Devletleri kritik altyapı sistemlerinde peş peşe yaşanan dev kesintilerle gündemde. Cuma günü sivil havacılık altyapısında meydana gelen arıza nedeniyle üç gün boyunca binlerce uçuşun iptal edilip ertelendiği ülkede, şimdi de finans ve bankacılık sistemlerinde geniş çaplı bir erişim sorunu baş gösterdi.

ABD'DE BANKACILIK HİZMETLERİNDE ERİŞİM SORUNU

Ülkenin en büyük bankaları arasında yer alan JPMorgan Chase, Bank of America ve U.S. Bank'in de aralarında bulunduğu çok sayıda bankanın hizmetlerine erişimde ciddi aksaklıklar yaşanıyor.

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