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Dünya
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 22:13
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 22:13

ABD’de kriz üstüne kriz: Sivil havacılık kaosunun ardından şimdi de dev bankalara erişim kesildi

ABD'de JPMorgan Chase, Bank of America ve U.S. Bank'in de aralarında bulunduğu çok sayıda bankanın hizmetlerine erişimde sorun yaşanıyor

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Editor
 Nalan Güler Güven
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ABD’de kriz üstüne kriz: Sivil havacılık kaosunun ardından şimdi de dev bankalara erişim kesildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 22:13
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 22:13

kritik altyapı sistemlerinde peş peşe yaşanan dev kesintilerle gündemde. Cuma günü altyapısında meydana gelen arıza nedeniyle üç gün boyunca binlerce uçuşun iptal edilip ertelendiği ülkede, şimdi de finans ve bankacılık sistemlerinde geniş çaplı bir erişim sorunu baş gösterdi.

ABD'DE BANKACILIK HİZMETLERİNDE ERİŞİM SORUNU

Ülkenin en büyük bankaları arasında yer alan JPMorgan Chase, ve U.S. Bank'in de aralarında bulunduğu çok sayıda bankanın hizmetlerine erişimde ciddi aksaklıklar yaşanıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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ETİKETLER
#Amerika Birleşik Devletleri
#bank of america
#Sivil Havacılık
#JPMorgan Chase
#U.s. Bank
#Dünya
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