Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 22:24
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 22:24

Sarıgül ailesi soruşturmasında yeni gelişme: 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik "suç örgütüne üye olma", "kara para aklama" ve "rüşvet" suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan ve aralarında eski milli basketbolcu ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticisi Rıza Selim Demir’in de bulunduğu 9 kişi tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Sarıgül ailesi soruşturmasında yeni gelişme: 9 şüpheli tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 22:24
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 22:24

tarafından "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlanmıştı.

Sarıgül ailesi soruşturmasında yeni gelişme: 9 şüpheli tutuklandı

ESKİ MİLLİ BASKETBOLCU VE TBF YÖNETİCİSİ DE CEZAEVİNDE

Savcılık ifadelerinin ardından TBF yöneticilerinden Rıza Selim Demir, Ahmet Tunç Akan, Emin Eres, Ramazan Elmas, Yılmaz Güney, Burak Utku Çelebi, Arda Ali Can, Alper Gündüz ve Elif Gülhan Eskicioğlu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Sulh ceza hakimliğinde sorguları tamamlanan 9 şüphelinin tamamı tutuklandı. Şüphelilerden 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde 'da Yenimahalle Belediye Başkan adayı olan ve halen parti yönetiminde yer alan Gamze Kılınç Büyük, Mustafa Körpe, Remzi Onuk, Sibel Aslanbaş, Hülya Turan ve Meltem Ülgez ise savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD’de kriz üstüne kriz: Sivil havacılık kaosunun ardından şimdi de dev bankalara erişim kesildi
Sarıgül ailesi soruşturmasında yeni gelişme: 9 kişiye tutuklama talebi
ETİKETLER
#ankara
#yeniden refah partisi
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Tbf
#Rıza Selim Demir
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.