Sarıgül ailesi soruşturmasında yeni gelişme: 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlanmıştı.

ESKİ MİLLİ BASKETBOLCU VE TBF YÖNETİCİSİ DE CEZAEVİNDE

Savcılık ifadelerinin ardından TBF yöneticilerinden Rıza Selim Demir, Ahmet Tunç Akan, Emin Eres, Ramazan Elmas, Yılmaz Güney, Burak Utku Çelebi, Arda Ali Can, Alper Gündüz ve Elif Gülhan Eskicioğlu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Sulh ceza hakimliğinde sorguları tamamlanan 9 şüphelinin tamamı tutuklandı. Şüphelilerden 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Ankara'da Yeniden Refah Partisi Yenimahalle Belediye Başkan adayı olan ve halen parti yönetiminde yer alan Gamze Kılınç Büyük, Mustafa Körpe, Remzi Onuk, Sibel Aslanbaş, Hülya Turan ve Meltem Ülgez ise savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.