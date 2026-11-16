Hangi emekli yüzde kaç zam alacak? Özgür Erdursun canlı yayında hesapladı: Kritik yüzde 50 detayı

'Olası Senaryo Oransal ve Kademeli Artış Üzerine Kurulu'

Canlı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, beklentilerini şu sözlerle aktardı:

"Evet şimdi olası senaryo aslında seyyanen bir artış ya da intibak şeklinde değil de oransal olarak bir artışın yapılacağını biz öngörüyoruz. İlk günden itibaren benim de söylemek istediğim konu şu anda daha fazla dillendiriliyor. Öncelikle bence enflasyon oranları açıklandıktan sonra yüzde 10 SSK ve Bağ-Kur'lulara, ortalama memur ve memur emeklilerine de yüzde 8 gibi bir enflasyon farkı çıkacak.