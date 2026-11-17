Bursa’da kahreden kaza: Kırmızı ışıkta geçen araç, motosikletliyi hayattan kopardı

Bursa'da Enes A.’nın kullandığı ticari araç, sol şeritte ilerlediği sırada kırmızı ışıkta geçerek Soner Çınar’ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, 2 çocuk babası Soner Çınar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Çınar tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Feci kaza ise kameralara anbean yansıdı.