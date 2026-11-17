Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl’den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Edinilen bilgilere göre ünlü sanatçı, yaşadığı ani rahatsızlık üzerine akşam saatlerinde acile kaldırıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı! Ameliyat olacak Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl, yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle akşam saatlerinde acile kaldırılarak tedavi altına alındı. Başkent Üniversitesi Altunizade Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda sanatçının safra kesesinde taş tespit edildi. Doktorlar Yavuz Bingöl'ün safra kesesinin alınmasına karar verdi ve ameliyatın bu gece gerçekleştirileceği öğrenildi. Sanatçı, daha önce temmuz ayında Malatya'da planlanan konserini de safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle iptal etmişti.

HASTALIĞI BELLİ OLDU

İstanbul’daki Başkent Üniversitesi Altunizade Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin ardından Yavuz Bingöl’ün safra kesesinde taş tespit edildi.

AMELİYAT OLACAK

Doktorların müdahalesiyle tedavi altına alınan sanatçının safra kesesinin alınmasına karar verildiği ve ameliyatın bu gece gerçekleştirileceği öğrenildi.

Daha önce de aynı rahatsızlığı yaşayan ünlü sanatçı, temmuz ayında Malatya'da planlanan konserini sağlık sorunları nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştı.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Yavuz Bingöl, "Çok şükür, önemli bir şeyim yok. Sadece safra kesemde bir problem var. Onu da ay sonu ya da ağustos başı gibi ameliyatla aldıracağım. Ama çok önemli bir şeyim yok. Arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. İyiyim, huzurluyum." ifadelerini kullanmıştı.

YAVUZ BİNGÖL KİMDİR?

Yavuz Bingöl 7 Ekim 1964’te İstanbul'da doğdu. Babası edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl, annesi Şahsenem Bacı olarak tanınan halk ozanı Şahsenem Akkaş’tır. Babasının işi nedeniyle ilköğrenimini Konya, İstanbul ve Ankara’da beş farklı okulda yaptı. Ortaokul öğrenicisi iken Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanarak korno-piyano bölümüne girdi.

Annesiyle sokak düğünlerinde çaldı ve albümler çıkardı. 1984-1986 arasında zorunlu askerlik hizmetini yaptıktan sonra İzmir’e döndü ve aynı yıl evlendi. Bu evliliğinden “Türkü Sinem” adında bir kızı oldu.

1986 yılında müzisyen arkadaşı Nihat Aydın ile “Umuda Ezgi” grubunu kurarak protest müzik yaptı. Aktif olarak 7 yıl grubun solistliğini üstlendi, 15'e yakın beste yaptı.

1995’te gruptan ayrılıp Sen Türkülerini Söyle adlı ilk solo albümünü çıkardı; bunu sırasıyla Baharım Sensin (1997), Gülen Az (1998), Sitemdir (1999), Üşüdüm Biraz (2000), Belki Yine Gelirsin (2002), Unutulur Herşey (2004), Biz (2005), Yare (2007), Kül (2010), Ateş (2012) adlı albümleri izledi.

1998 yılında ‘Cumhuriyet’ filminde rol aldı. 4 Ağustos 2015 tarihinde Öykü Gürman ile evlenen Bingöl, 15 Nisan 2016'da boşandı.

Ünlü sanatçı, 2024 yılında Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir törenle dünyaevine girdi.