Yeşilçam'ın unutulmaz kötü çocuğuydu! Aile Şerefi'nin Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali gündem oldu

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İstanbul
Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Aile Şerefi, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Münir Özkul, Adile Naşit ve Şevket Altuğ gibi usta isimlerin rol aldığı filmde, Eriş Akman da kötü kalpli Oktay karakterine hayat vermişti. Filmdeki performansıyla hafızalara kazınan Akman, 78 yaşında yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden gündeme geldi.
1976 yılında izleyiciyle buluşan Aile Şerefi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi isimleri bir araya getiren filmde Eriş Akman, ailenin karşısında yer alan zengin ve şımarık Oktay karakterini oynadı.
Oktay, film boyunca sergilediği tavırlarla izleyicilerin tepkisini çeken karakterlerden biri oldu. Eriş Akman'ın performansı da yıllar geçmesine rağmen unutulmayan Yeşilçam karakterleri arasında yerini aldı.
Eriş Akman, kariyerini yalnızca oyunculukla sınırlamadı. Türk sinemasına senarist ve yapımcı olarak da katkıda bulunan Akman, Eka Yapımevi'ni kurarak reklam filmleri çekti. Eşinin yönettiği filmlerin senaryolarını kaleme aldı ve Türkiye'de çekilen bazı yabancı yapımların yapım sorumluluklarını üstlendi.
Akman, 1977 yılında Aile Şerefi filmindeki rolüyle Yerli Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Böylece Oktay karakteriyle yakaladığı çıkış, kariyerinde önemli bir yer edindi.
Eriş Akman, Aile Şerefi dışında da çok sayıda sinema ve televizyon projesinde rol aldı. Kariyeri boyunca farklı türlerde yapımlarda izleyici karşısına çıktı.
Akman'ın rol aldığı projeler arasında Dünden Sonra Yarından Önce, İki Başlı Dev, Korkusuzlar, İstanbul 1979, Slipstream, Sahtekar, Hem Döğüş Hem Seviş, Güllü, Farklı Boyut, Alemde Bir Gece, Adı: İnsan, Beyaz Bisiklet, Kutsal Damacana 2: İt Men, Kolpaçino ve Ayakta Kal bulunuyor.
Televizyon ekranlarında ise Tek Türkiye, Kurtlar Vadisi Pusu ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda yer aldı. Yeşilçam'da hayat verdiği Oktay karakteriyle tanınan Akman, oyunculuk ve yapımcılık çalışmalarıyla Türk sinemasında iz bırakan isimler arasında yer aldı.