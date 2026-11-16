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Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 14:56

Yeşilçam'ın unutulmaz kötü çocuğuydu! Aile Şerefi'nin Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali gündem oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Aile Şerefi'nde hayat verdiği Oktay karakteriyle hafızalara kazınan Eriş Akman, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan usta oyuncunun son görüntüsü dikkat çekti.

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Editor
 Merve Kaya
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Yeşilçam'ın unutulmaz kötü çocuğuydu! Aile Şerefi'nin Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali gündem oldu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 14:56

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Aile Şerefi, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. , ve Şevket Altuğ gibi usta isimlerin rol aldığı filmde, Eriş Akman da kötü kalpli Oktay karakterine hayat vermişti. Filmdeki performansıyla hafızalara kazınan Akman, 78 yaşında yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden gündeme geldi.

HABERİN ÖZETİ

Yeşilçam'ın unutulmaz kötü çocuğuydu! Aile Şerefi'nin Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali gündem oldu

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Yeşilçam'ın kült yapımlarından Aile Şerefi filminde kötü kalpli Oktay karakterini canlandıran Eriş Akman, 78 yaşında yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden gündeme geldi.
1976 yapımı Aile Şerefi filminde zengin ve şımarık Oktay karakterini oynayan Eriş Akman, bu rolüyle 1977 yılında Yerli Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü aldı.
Akman, oyunculuğun yanı sıra Eka Yapımevi'ni kurarak reklam filmleri çekti, senaristlik yaptı ve Türkiye'de çekilen yabancı yapımların yapım sorumluluklarını üstlendi.
Kariyeri boyunca Kolpaçino, Kutsal Damacana 2: İt Men ve İki Başlı Dev gibi birçok sinema filminde oynadı.
Televizyon ekranlarında ise Tek Türkiye, Kurtlar Vadisi Pusu ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol aldı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

AİLE ŞEREFİ'NDE KÖTÜ ÇOCUK OKTAY KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

1976 yılında izleyiciyle buluşan Aile Şerefi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi isimleri bir araya getiren filmde Eriş Akman, ailenin karşısında yer alan zengin ve şımarık Oktay karakterini oynadı.

Yeşilçam'ın unutulmaz kötü çocuğuydu! Aile Şerefi'nin Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali gündem oldu

Oktay, film boyunca sergilediği tavırlarla izleyicilerin tepkisini çeken karakterlerden biri oldu. Eriş Akman'ın performansı da yıllar geçmesine rağmen unutulmayan Yeşilçam karakterleri arasında yerini aldı.

Yeşilçam'ın unutulmaz kötü çocuğuydu! Aile Şerefi'nin Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali gündem oldu

ERİŞ AKMAN OYUNCULUĞUN YANI SIRA SENARİSTLİK VE YAPIMCILIK DA YAPTI

Eriş Akman, kariyerini yalnızca oyunculukla sınırlamadı. Türk sinemasına senarist ve yapımcı olarak da katkıda bulunan Akman, Eka Yapımevi'ni kurarak reklam filmleri çekti. Eşinin yönettiği filmlerin senaryolarını kaleme aldı ve Türkiye'de çekilen bazı yabancı yapımların yapım sorumluluklarını üstlendi.

Yeşilçam'ın unutulmaz kötü çocuğuydu! Aile Şerefi'nin Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali gündem oldu

Akman, 1977 yılında Aile Şerefi filmindeki rolüyle Yerli Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Böylece Oktay karakteriyle yakaladığı çıkış, kariyerinde önemli bir yer edindi.

Yeşilçam'ın unutulmaz kötü çocuğuydu! Aile Şerefi'nin Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali gündem oldu

KURTLAR VADİSİ PUSU'DAN MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM'E PEK ÇOK PROJEDE YER ALDI

Eriş Akman, Aile Şerefi dışında da çok sayıda sinema ve televizyon projesinde rol aldı. Kariyeri boyunca farklı türlerde yapımlarda izleyici karşısına çıktı. 

Yeşilçam'ın unutulmaz kötü çocuğuydu! Aile Şerefi'nin Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali gündem oldu

Akman'ın rol aldığı projeler arasında Dünden Sonra Yarından Önce, İki Başlı Dev, Korkusuzlar, İstanbul 1979, Slipstream, Sahtekar, Hem Döğüş Hem Seviş, Güllü, Farklı Boyut, Alemde Bir Gece, Adı: İnsan, Beyaz Bisiklet, Kutsal Damacana 2: İt Men, Kolpaçino ve Ayakta Kal bulunuyor. 

Yeşilçam'ın unutulmaz kötü çocuğuydu! Aile Şerefi'nin Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali gündem oldu

Televizyon ekranlarında ise Tek Türkiye, Kurtlar Vadisi Pusu ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda yer aldı. Yeşilçam'da hayat verdiği Oktay karakteriyle tanınan Akman, oyunculuk ve yapımcılık çalışmalarıyla Türk sinemasında iz bırakan isimler arasında yer aldı.

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