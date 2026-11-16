Semiramis Pekkan’dan şaşırtan Fikret Hakan itirafı! "Dövmediği tek kadın bendim"

Türk sinema oyuncusu ve ses sanatçısı Semiramis Pekkan, konuk olduğu programda özel hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk evliliğini 1963 yılında Fikret Hakan ile yapan ünlü sanatçı, 15 yaşında nikah masasına oturduğu ve sadece 3 ay evli kaldığı evliliği hakkında konuştu. Genç yaşlarda yaptığı evliliğin perde arkasından bahseden Semiramis Pekkan, açıklamasında şiddet eğilimine ilişkin çok konuşulacak ifadelere yer verdi. Bakın, Semiramis Pekkan hangi açıklamalarda bulundu...

SEMİRAMİS PEKKAN'DAN ŞAŞIRTAN FİKRET HAKAN İTİRAFI!

Türk pop müziğin sevilen sanatçıları arasında yer alan Ajda Pekkan'ın kardeşi olarak tanınan Semiramis Pekkan, ilk eşi Fikret Hakan hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu. Ablası gibi sanatçı kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Pekkan, 'Bu Ne Biçim Hayat', 'O Boşlukta' ve 'Bana Yalan Söylediler' gibi şarkılarıyla hafızalara kazındı. Türk sinema oyuncusu ve ses sanatçısı olarak tanınan Pekkan, Yeşilçam'ın da unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede rol alan Semiramis Pekkan, müzik çalışmalarına 1968 yılında başladı. Evlendikten sonra sinema ve müzik hayatını noktalayan Pekkan, ilk evliliğini 1963 yılında Fikret Hakan ile yaptı. Hakan ile evliliği oldukça kısa süren Pekkan, ilk kez dünyaevine girdiğinde henüz 15 yaşındaydı. 54 yıllık uzun bir aradan sonra 'Bana Yalan Söylediler' şarkısını yeniden seslendirerek sanat hayatına geri dönen Pekkan, zaman zaman magazin gündeminde de yerini aldı.

Kendine has yorumu, sahnedeki duruşu ve zarafetiyle bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı, özellikle yaptığı evliliklerle de adından sık sık söz ettirdi. Sanat dünyasındaki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Samiramis Pekkan, uzun yıllar boyunca gözlerden uzak bir hayat sürdü. Şimdilerde yaptığı samimi ve çarpıcı açıklamalarla magazin gündeminde geniş yankı bulan Pekkan, konuk olduğu programda özel hayatına ilişkin konuştu. Ünlü sanatçı, gençlik yıllarında Fikret Hakan ile yaptığı evliliğin perde arkasına dair çarpıcı ifadelere yer verdi.

"DÖVMEDİĞİ TEK KADIN BENDİM"

Sanat kariyerinin henüz başlarındayken ilk evliliğini gerçekleştiren Semiramis Pekkan, 15 yaşındayken Yeşilçam'ın usta oyuncularından Fikret Hakan ile dünyaevine girmişti. Kısa süreli bu evliliğinin üzerinden yıllar sonra çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, Gökhan Çınar'ın sunuculuğunu yaptığı Katarsis programına konuk oldu. Özel hayatına ilişkin samimi ve dikkat çeken ifadelere yer veren Pekkan, o dönem yaşadığı tecrübeleri ve evliliğinin neden sadece üç ay sürdüğünü tüm şeffaflığıyla anlattı.

Genç yaşlarda yaptığı evliliğin perde arkasından bahseden Semiramis Pekkan, açıklamasında şiddet eğilimine ilişkin çok konuşulacak ifadelere yer verdi. İlişkinin dinamiklerine ve aralarındaki süreç hakkında açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, ayrılık kararını nasıl aldığını ilk kez paylaştı. 15 yaşında nikah masasına oturduğu ve sadece 3 ay evli kaldığı evliliği hakkında konuşan Pekkan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Galiba Fikret'in el sürmediği tek kadın bendim, yani dövmediği diyelim. Fiziksel şiddet uygulamasa da bu yöndeki isteğini hissettim ve üç ay sonra ayrıldık. Geriye baktığımda henüz 15 yaşında yaşadığım bu ilişkinin yanlış olduğunu çok daha net görüyorum. Hiçbir genç kıza o yaşta böyle bir etkinin altında kalmayı tavsiye etmiyorum."