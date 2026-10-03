Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Mutlu günden duygulandıran paylaşım

Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani, hayatını Zoe Springer ile birleştirerek dünyaevine girdi. Oğlunu bu özel günde yalnız bırakmayan anne Semiramis Pekkan, sosyal medyasından mutlu günden duygulandıran bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar…

SEMİRAMİS PEKKAN’IN OĞLU ZORAN LALVANİ EVLENDİ!

Ses sanatçısı ve sinema oyuncusu olan Semiramis Pekkan, başarılı kariyeriyle hayranları ve sevenleri tarafından dikkatleri üzerine çekerken, özel hayatında merak konusu oluyor. Öyle ki bu kez kariyerinin dışında Gulu Lalvani ile evliliğinden olan oğlu Zoran Lalvani’nin mutlu günüyle gündeme geldi.

Hint asıllı İngiliz iş insanı olan Gulu Lalvani 1987 yılında evlenen Semiramis Pekkan’ın bu evlilikten Zoran Lalvani adında bir oğlu dünyaya geldi. Gözlerden uzak bir hayat süren Zoran Lalvani hayatının büyük bir bölümünü Türkiye dışında geçirdiği biliniyor.

Özellikle de eğitim hayatını farklı ülkelerde geçiren Zoran Lalvani, annesi Semiramis Pekkan ve teyzesi Ajda Pekkan gibi sanat alanında ilerlemeyip kariyerini teknoloji ve finans alanlarında sürdürdüğü belirtiliyor.

Ailesinin tanınmışlığına rağmen kendisi magazin gündeminden uzak dursa da Zoran Lalvani evlilik haberiyle dikkatleri üzerine çekti. Sevgilisi Zoe Springer ile evlenerek gündemde yerini aldı.

MUTLU GÜNDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani’nin mutlu gününden duygulandıran bir paylaşım yapması da gözlerden kaçmadı. Ünlü ismin oğlu düzenlenen düğünle mutluluklarını akın çevresi ile paylaştı.

Anne Semiramis Pekkan’da mutlu günden duygulandıran paylaşımla sevenlerini tatlı bir hüzne boğdu. Pekkan mutluluğunu sosyal medyasından paylaşarak ‘Bir anne olarak tarif edemeyeceğim duygular’ dedi. Ayrıca açıklamalarına şunları da ekledi.

“Dün benim için çok ama çok özel bir gündü çocuklar. Canım oğlum evlendi. Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun"

Ünlü ismin bu paylaşımı magazin gündeminde çok konuşulurken, sanat dünyasından ve Pekkan’ın takipçilerinden tebrik mesajlarında geldi.