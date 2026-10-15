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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 13:05

Ajda Pekkan et yemeğine 43 bin TL ödedi! Fiyatı duyanlar pes dedi

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ajda Pekkan, son zamanlarda kariyeriyle gündemden düşmüyor. Yayınladığı şarkılarıyla kısa süre de her yaştan herkesin dikkatini çeken ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, gittiği bir restoranda et yemeğine 43 bin TL ödediği iddia edildi. Usta sanatçının ödediği iddia edilen fiyat ise duyanları pes dedirtti.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 13:05

Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin sevdiği isimlerden biri olan usta sanatçı , kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Özellikle de sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre Ajda Pekkan yemek için gittiği bir restoranda et yemeğine ödediği 43 bin TL’lik fiyatla herkesi şaşırttı. Fiyatı duyanlar adeta pes dedi.

AJDA PEKKAN ET YEMEĞİNE 43 BİN TL ÖDEDİ!

‘Hileli’ şarkısıyla müzik piyasasını alt üst eden usta şarkıcı Ajda Pekkan, yıllar geçse de ne sesinden ne de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Ajda Pekkan, son zamanlarda bir restoranda ödediği hesapla gündeme bomba gibi düştü.

Ajda Pekkan et yemeğine 43 bin TL ödedi! Fiyatı duyanlar pes dedi

Her yaştan dinleyicisi bulunan Ajda Pekkan, yediği meşe tütsüsünde pişen 'Tütsülü Asado' et yemeğine ödediği iddia edilen fiyatla edata dudak uçuklattı. Asado’nun temelinde dananın kaburgasından elde edilen ve kemikli, yağlı bir ettir.

Ajda Pekkan et yemeğine 43 bin TL ödedi! Fiyatı duyanlar pes dedi

Özellikleri içerisinde bulunan yoğun etin bulunmasıyla çok ağır ateşte pişmesi gerekiyor. Kimisi ise tütsüleme yöntemiyle bu eti yapıyor. Uzun süre de pişen asado lif lif ayrılmasıyla et severlerin favorisi haline geliyor.

Ajda Pekkan et yemeğine 43 bin TL ödedi! Fiyatı duyanlar pes dedi

Ajda Pekkan’ın son zamanlarda bu et yemeğinden yediği ve mekanın imza yemeklerinden biri olduğu söylenen asadonun yaklaşık 8 saat boyunca piştiği belirtiliyor. Ayrıca 8 saat pişirilme yaşayan etin kemiklerinden tek bir hamle de ayrılması da görenleri şaşkına çeviriyor.

Ajda Pekkan et yemeğine 43 bin TL ödedi! Fiyatı duyanlar pes dedi

FİYATI DUYANLAR PES DEDİ

Ajda Pekkan’ın 43 bin TL’lik fiyat ödediği et yemeğinin ardından hesap ücretini duyanlar pes dedi. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran fiyatın ardından Pekkan’ın mekana özel olarak davet edildiği söylendi.

Ajda Pekkan et yemeğine 43 bin TL ödedi! Fiyatı duyanlar pes dedi

Söz konusu olan mekan arkadaşlarıyla gittiği söylenen Ajda Pekkan’ın hesap ödemediği öne sürülen iddialar arasında yer alıyor. Şimdilerde son zamanlarda gündeme gelen bu haber sonrası Ajda Pekkan hayranları tarafından yakın takibe alındı.

Ajda Pekkan et yemeğine 43 bin TL ödedi! Fiyatı duyanlar pes dedi

Müzik dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde kardeşi ’ın oğlunun düğününe de katılmaması sonrası dikkatleri üzerine çekerken yeğenin düğününe konseri ve grip hastalığı yüzünden katılım gösteremediğini ifade etti.

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ETİKETLER
#ajda pekkan
#Semiramis Pekkan
#et yemeği
#Tütsülü Asado
#43 Bin Tl
#Magazin
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