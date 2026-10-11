Polat Yağcı'nın sürprizi Ajda Pekkan çıktı! Tuzlu Kahve'nin 7. bölümü için nefesler tutuldu

Yayınlanan yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Tuzlu Kahve dizisinde Polat Yağcı'nın yeni sürprizi Ajda Pekkan oldu. Ekran macerasına başladığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizi son haftalarda eski dizilere yaptığı göndermelerle izleyicilerden tam not almayı başarmıştı. Hem etkileyici hikayesiyle hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Tuzlu Kahve'nin bu haftaki konuğunun usta oyuncu Ajda Pekkan çıktı. Polat Yağcı, yapımcılığını üstlendiği dizi için bu haftaki sürprizini sosyal medya hesabından duyurdu. En son 6. bölümüyle ekranlardaki yerini alan fenomen projenin 7. bölümü için nefesler tutuldu. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerdeki başarısıyla dikkat çeken Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde rol alacak Ajda Pekkan'ın performansı şimdiden merak konusu oldu.

POLAT YAĞCI'NIN YENİ SÜRPRİZİ AJDA PEKKAN ÇIKTI!

Yapımını Poll Films, yapımcılığını ise Polat Yağcı'nın üstlendiği Tuzlu Kahve dizisi, son bölümlerinde eski dizilere yaptığı göndermelerle yoğun ilgi görmüştü. Aşk, aile bağları ve geleneklerin çatışmasını sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyan Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümünde Ajda Pekkan sürprizi yaşanacağı öğrenildi. Polat Yağcı, hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin bu haftaki sürpriz konuğunu duyurdu.

Televizyon izleyicilerinin yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının da büyük ilgisiyle karşılanan Tuzlu Kahve dizisi, yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile uzun yıllar Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen holding veliahdı Mehmet'in kesişen hayatlarını konu alan dizi sürprizlerle dolu sahneleriyle gündemde yerini alıyor.

Doktorlar ve Kavak Yelleri dizilerine yaptığı göndermelerle hem televizyon ekranlarında hem de sosyal medyada yoğun ilgi gören Tuzlu Kahve dizisi, bu hafta pop müziğin usta ismi Ajda Pekkan ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerdeki başarısıyla adından söz ettiren iddialı proje, sürprizlerle dolu yeni bölümleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Tuzlu Kahve dizisinde Polat Yağcı'nın yeni sürprizi Ajda Pekkan oldu. Yağcı, yapımcılığını üstlendiği dizi için bu haftaki sürprizini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü yapımcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tuzlu Kahve'de Ajda Pekkan sürprizi! Süperstar, kovboy, köy, halay, ‘annesinin annesinin’… ‘Rüyalarımın saçmalık seviyesi’ cümlesi bu hafta Tuzlu Kahve setinde yaşananlara tanıklık edecek! Yeni bölümde çok tuhaf şeyler bizi bekliyor"

7. BÖLÜM İÇİN NEFESLER TUTULDU!

Yeni sezonda salı akşamlarının en iddialı projeleri arasında yer alan Tuzlu Kahve'nin 7. bölümü için nefesler tutuldu. En son 6. bölümüyle ekranlardaki yerini alan fenomen projenin 7. bölümüne Ajda Pekkan'ın konuk olacağı öğrenildi. Polat Yağcı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu Ajda Pekkan sürprizi sonrası dizinin yeni bölümü büyük bir merakla beklenmeye başlandı.

Aşkın sadece iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve hayatın dayattığı beklentiler arasında da sınandığı Tuzlu Kahve dizisinin bu haftaki bölümünün oldukça heyecan verici sahneler tanıklık edeceği ortaya çıktı. 13 Ekim Salı 2026 Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak dizi, henüz yayınlanmadan seyirciden büyük ilgi topladı.

Her hafta farklı maceralar ve yeni sürprizlerle ekranlardaki yerini alan Tuzlu Kahve'nin 7. bölümü dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Birbirinden başarılı birçok ismin bir arada rol aldığı iddialı projenin Ajda Pekkan'lı yeni bölümü için geri sayım başladı.