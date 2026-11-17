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İstanbul
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya'da deprem olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada, ülkenin Tual kentinin 148 kilometre güneybatısında deprem meydana geldiği belirtildi.
Yerin 68 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6,6 olarak kayıtlara geçti. Depreme ilişkin ilk aşamada tsunami uyarısı yapılmazken, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ı ve büyük sarsıntıların yüzde 80'inin meydana geldiği "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki ülkelerden Endonezya, sık sık büyük çaplı depremlerle sarsılıyor.