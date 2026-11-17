ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya'da deprem olduğunu duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Tual kentinin 148 kilometre güneybatısında ve yerin 68 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu. Depreme ilişkin ilk aşamada tsunami uyarısı yapılmadı ve henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği "Pasifik Ateş Çemberi" kuşağında yer alan Endonezya, sık sık büyük çaplı depremlerle sarsılıyor.

ENDONEZYA'DA 6,6'LIK DEPREM

Yapılan açıklamada, ülkenin Tual kentinin 148 kilometre güneybatısında deprem meydana geldiği belirtildi.

Yerin 68 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6,6 olarak kayıtlara geçti. Depreme ilişkin ilk aşamada tsunami uyarısı yapılmazken, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

ATEŞ ÇEMBERİNDEKİ ÜLKELERDEN

Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ı ve büyük sarsıntıların yüzde 80'inin meydana geldiği "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki ülkelerden Endonezya, sık sık büyük çaplı depremlerle sarsılıyor.