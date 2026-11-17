Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde perşembe günü su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ Ankara'da perşembe gününe dikkat! 24 saatlik su kesintisi olacak ASKİ, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde perşembe günü 24 saat sürecek su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Su kesintisi, yaklaşık 40 yıllık ana isale hattını yenileme projesinin son bağlantı çalışması nedeniyle yapılacak. Çalışmalarla içme suyu iletim kapasitesinin artırılması hedefleniyor ve kesinti 24 saat sürecek. Yenimahalle'de Anadolu, Avcılar, Karşıyaka ve İvedik Hurdacılar Sitesi gibi birçok mahalle ve bölgede kesinti yaşanacak. Keçiören'de ise Bağlum Sarıbeyler, Bağlum Çalseki, Bağlum Güzelyurt, Gümüşdere, Hasköy ve Kavacık Subayevleri dışındaki tüm mahalleler kesintiden etkilenecek.

40 YILLIK ANA İSALE HATTI YENİLENECEK

ASKİ'den yapılan açıklamada, Keçiören ve Yenimahalle'de yaklaşık 40 yıllık ana isale hattını yenileyerek içme suyu iletim kapasitesini artıracak projenin son bağlantısının çalışması yapılacağı belirtildi.

24 SAAT SÜRECEK

Söz konusu çalışmalar nedeniyle iki ilçedeki bazı mahallelerde 24 saatlik su kesintisi olacak.

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ UYGULANACAK YERLER

Açıklamada, perşembe günü boyunca Yenimahalle'de su kesintisinin uygulanacağı yerler şöyle sıralandı:

"Anadolu, Avcılar, Barıştepe, Burç, Çiğdemtepe, Ergenekon, Esentepe, Güventepe, Güzelyaka, İvedik Köyü, Kaletepe, Karşıyaka, Kayalar, Pamuklar, Serhat, Yeşilevler, Yukarı Yahyalar, Yunus Emre, Yakacık Mahallesi, Memlik Mahallesi, Kuzey Yıldızı Mahallesi ve İvedik Hurdacılar Sitesi."

Keçiören'de ise Bağlum Sarıbeyler, Bağlum Çalseki, Bağlum Güzelyurt, Gümüşdere, Hasköy ve Kavacık Subayevleri mahalleri hariç diğer tüm mahallelerin su kesintisinden etkileneceği kaydedildi.