Papa 14. Leo'nun zor anları! Yüzüne tespih fırlattılar

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Peru ziyareti sırasında zor anlar yaşadı. Başkent Lima'daki Las Palmas Hava Üssü'nde özel araçtan halkı selamlayan Papa'nın yüzüne kalabalığın içinden fırlatılan bir cisim isabet etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde atılan cismin tespih olduğu tahmin edilirken, Papa'nın acı hissiyle bir elini yüzüne götürdüğü anlar kameralara yansıdı. Yaşanan olaya rağmen Papa halkı selamlamaya devam etti.

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