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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 17:42

Ömer Çelik'ten fon soruşturması açıklaması: "Asla faili meçhul kalmayacak"

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasının bütün boyutlarının açığa çıkarılacak şekilde devam ettiğinin altını çizen Çelik, "Fon dolandırıcılığı asla faili meçhul kalmayacak" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Ömer Çelik'ten fon soruşturması açıklaması:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 17:42

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Ömer Çelik'ten fon soruşturması açıklaması: "Asla faili meçhul kalmayacak"

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü, Antalya'daki COP31 organizasyonu ve fon dolandırıcılığı soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin KKTC'nin egemenlik hakları ve davasının korunması konusundaki kararlı duruşunu sürdüreceği belirtildi.
Antalya'da gerçekleşen COP31 Taraflar Konferansı dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve ekibi tebrik edildi.
Fon krizi ve dolandırıcılığıyla mücadele için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun tasfiye ve çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
Sermaye piyasalarının genelini korumak adına eylem planı yürütüldüğü, Maliye ve Adalet Bakanlıklarının da koordinasyon kurulunda yer aldığı açıklandı.
Fon dolandırıcıları ve işbirlikçilerinin hukuk önünde hesap vereceği, bu dolandırıcılığın faili meçhul kalmayacağı vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Çelik'in konuşmasından satır başları:

"KIBRIS TÜRK DAVASINA BAĞLIYIZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne buradan, AK Parti Genel Merkezi'nden bir kere daha selamlarımızı, kardeşlik duygularımızı, saygılarımızı ve Kıbrıs Türk davasına bağlılığımızı iletiyoruz. Tabii Akdeniz'deki gelişmeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de çeşitli vesilelerle etkiliyor. Bu açıdan baktığımızda, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın bütün siyasi hayatı boyunca ifade ettiği gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında yer alarak onun egemenlik haklarının ve Kıbrıs Türk davasının korunması için en kararlı duruşu sergilemeye devam edeceğine kuşku yok.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN COP31

Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 'da çok başarılı bir şekilde gerçekleşti ve halen faaliyetler devam ediyor. Bu çerçevede Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurumu ve ekibini bu başarılı organizasyon için tebrik ediyoruz. Gerçekten son derece iyi düşünülmüş panellerin, çeşitli buluşmaların, etkinliklerin yapılmış bir organizasyondu.

Ömer Çelik'ten fon soruşturması açıklaması: "Asla faili meçhul kalmayacak"

FON SORUŞTURMASI

Fon krizi olarak adlandırılan bu krizle ilgili olarak ortaya çıkan dolandırıcılıkla mücadelemizi olayın bütün boyutlarını açığa çıkaracak şekilde sürdürüyoruz. Bu konuda kesintisiz, tavizsiz, kararlı ve sonuç alıcı bir yaklaşım üretiyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulan Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlık ettiği fon koordinasyon kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Yine bu fonlarla ilgili tasfiye süreçleri bu fon koordinasyon kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde devam ediyor. Tabii sermaye piyasalarını korumaya dönük olarak sermaye piyasalarının belli bir kesiminde çıkan bu sıkıntının karantinaya alındıktan sonra sermaye piyasalarının genelini korumaya dönük olarak da güçlü adımlar atılmasına dönük eylem planı bir yandan çalışmaya devam ediyor.

Ömer Çelik'ten fon soruşturması açıklaması: "Asla faili meçhul kalmayacak"

FONDA YARGI SÜRECİ

Tabii suçluların cezalandırılması konusundaki irademiz tamdır. Bu bakımdan bu fon dolandırıcıları, onların işbirlikçileri, onların taşeronları her kim olursa olsun bu kişiler, bu yapılar eninde sonunda hukuk önünde bu hesabı vereceklerdir. Zaten şimdiden bazıları vermeye başlamışlardır. Bunun için yargı süreçleri, soruşturma süreçleri en hassas biçimde yürütülmektedir. Maliye Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız bu fon koordinasyon kurulunun içindedir. Bakanlarımız bu koordinasyon kurulunun içindedir. Dolayısıyla bu veriler birleştirilerek bu mücadele sürdürülüyor.

"KİM OLURSA OLSUN HESAP VERECEKLER"

Fon dolandırıcıları, onların işbirlikçileri her kim olursa olsun hukuk önemde hesap vereceklerdir. Bunun için yargı süreçleri güçlü bir şekilde ilerlemektedir. Veriler birleştirilerek mücadele sürdürülüyor. Alınması gereken tedbirler var, bir daha böyle bir sürecin olmaması için. Fon dolandırıcılığı asla faili meçhul kalmayacak.

Ömer Çelik'ten fon soruşturması açıklaması: "Asla faili meçhul kalmayacak"

"BATI ŞERİA'YI GAZZELEŞTİRMEK İSTİYORLAR"

Silahlı vesayet varsa orada demokrasinin sesi çıkmaz. Siyonist saldırganlık bölünme istiyor. Silahlı yapının olduğu yerlerde demokrasinin sesi kısık çıkar. Silahsızlaşmayı demokratikleşmenin güçlenmesi her şeyi paket olarak ele almak lazım. Gazze her zamanki gündemimiz. İsrail ordusu Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Oraya çadır sokulmasına bile müsaade edilmiyor. Kış şartlarında ayakta kalmaya çalışıyorlar. BM Sözcüsüne göre 150 bin çadır Gazze'nin kapısında bekliyor. 150 bin çadırın bekletilmesinin yanı sıra Nasr Hastanesine yapılan saldırıyı gördünüz, bu da vahşetin boyutlarını göz önüne seriyor. Yardımların güçlü bir şekilde Gazze'ye girmesi gerekiyor. İsrail yeni hırsızlık projeleri ile Doğu Kudüs'ü Filistin'in geri kalanından koparmaya çalışıyor. Şimdi Batı Şeria'nın içinde Kuzey Batı'nın koparılmasına yönelik gayri hukuki yerleşim projelerine hayat vermeye çalışıyorlar.

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#murat kurum
#Antalya
#Çevre Şehircilik Bakanlığı
#Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı
#Gündem
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