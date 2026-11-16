Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 19:39

Gümüş fiyatlarında dolar baskısı: Kritik eşik aşılıyor, yeni fiyat verdiler

Güçlenen ABD doları, yükselen tahvil getirileri ve sanayi talepleri gümüşü vurdu. Geçen hafta %6'dan fazla değer kaybederek 48,77 dolara gerileyen spot gümüşte, 48 dolarlık kritik desteğin kırılması durumunda düşüşün süreceği belirtiliyor. Gümüş fiyatlarıyla ilgili yeni analiz ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Gümüş fiyatlarında dolar baskısı: Kritik eşik aşılıyor, yeni fiyat verdiler
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 19:39

fiyatı geçen hafta %6'dan fazla değer kaybetti ve haftayı 50 doların altında kapattı. ABD'deki yüksek enflasyon, Aralık ayında 'in faiz artırımı beklentilerini artırdı ve ile ABD Hazine tahvil getirilerini yükseltti. Zayıf sanayi talebi de gümüş fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

Gümüş fiyatlarında dolar baskısı: Kritik eşik aşılıyor, yeni fiyat verdiler

GÜMÜŞÜN 50 DOLARIN ALTINA DÜŞMESİNİN SEBEBİ NELERDİR?

Fxempire'da Kıdemli Analist Christopher Lewis'in verdiği detaylarda Spot gümüş haftayı 48,77 dolardan kapatarak haftalık bazda %6,10 değer kaybetti. Güçlü tüketici enflasyonu, Aralık ayında faiz artırımı beklentilerini artırdı ve ABD doları ile ABD Hazine tahvil getirilerini güçlendirdi. ABD dolarının güçlenmesi, gümüş fiyatını 50 doların altına çekti. Faiz artırımı beklentileri artarken Hazine tahvil getirileri %5'in üzerine çıktı.

Gümüş fiyatlarında dolar baskısı: Kritik eşik aşılıyor, yeni fiyat verdiler

Gümüş uluslararası piyasalarda dolar cinsinden işlem görüyor. Fiyatlama kur etkisi, Fed politikaları, sanayi talebi ve fon çıkışları doların gümüşü baskılama nedenleri arasında görülüyor. Uzmanlar dolar seviyesine göre gümüş fiyatlarında yeni seviyenin belirleneceğini söylüyor.

GÜMÜŞ FİYAT TAHMİNİ VE TEMEL DESTEK SEVİYELERİ

Teknik açıdan bakıldığında, gümüş fiyatı 50 dolar civarındaki uzun vadeli destek bölgesine yakın baskı altında kalmaya devam ediyor. Fiyat Eylül ayında %9,25, Ekim ayında ise %18,66 değer kaybetti. Fiyat şu anda 50 doların altında kapandı ve 45 dolar bölgesine doğru düşüşünü sürdürüyor.

Gümüş fiyatlarında dolar baskısı: Kritik eşik aşılıyor, yeni fiyat verdiler

48 DOLARIN ALTINA DÜŞÜŞ, 40 DOLARIN GÜNDEME GELMESİNE NEDEN OLABİLİR

Gümüş fiyatı kısa vadede düşüş baskısı altında kalmaya devam ediyor; fiyat şu anda 48 dolar seviyesindeki düşen kama formasyonunun aşağı yönlü trend çizgisinin altına doğru kırılma eğiliminde. Bu çizginin altına doğru bir kırılma, fiyatın 40 dolar bölgesine kadar daha da düşmesinin yolunu açabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın için yeni dip alarmı! İslam Memiş'ten 5900 TL uyarısı
ETİKETLER
#gümüş
#Fed
#abd doları
#Christopher Lewis
#Abd Hazine Tahvil
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.