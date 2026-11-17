Fon soruşturması kapsamında; MASAK Başkanlığından alınan rapor ve yapılan çalışmalar sonucunda; Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın taşınır/taşınmaz/banka/elektronik para kuruluşları/kiralık kasaları ve şirket ortaklık paylarına re'sen el konuldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında 21 şirkete TMSF kayyum olarak atandı Fon soruşturması kapsamında Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın mal varlıklarına el konuldu. Ali Emre Ballı'nın mal varlığına el konuldu. İlkay Ballı'nın mal varlığına el konuldu. 21 şirkete kayyum atandı.

Öte yandan Yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüyle TMSF'ye verilmesi suretiyle, 21 şirkete TMSF'nin yönetim kayyumu olarak atanmasına karar verildi.

"USULSÜZ KREDİLER YOLUYLA ŞİRKET KAYNAKLARI TÜKETİLDİ"

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, bilirkişi incelemeleri ve alınan ifadeler doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde; usulsüz krediler yoluyla şirket kaynaklarının tüketildiği, ters repo işlemleriyle risk açığının artırıldığı ve suçtan elde edilen değerlerin çeşitli işlemlerden geçirilerek aklandığının tespit edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın şirket ortaklık payları da dahil olmak üzere tüm şahsi malvarlıklarına, 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun çerçevesinde kayyum atanması talep edilmesi gerektiği değerlendirildi.