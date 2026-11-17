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İstanbul
Fon soruşturması kapsamında; MASAK Başkanlığından alınan rapor ve yapılan çalışmalar sonucunda; Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın taşınır/taşınmaz/banka/elektronik para kuruluşları/kiralık kasaları ve şirket ortaklık paylarına re'sen el konuldu.
Öte yandan Yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüyle TMSF'ye verilmesi suretiyle, 21 şirkete TMSF'nin yönetim kayyumu olarak atanmasına karar verildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, bilirkişi incelemeleri ve alınan ifadeler doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde; usulsüz krediler yoluyla şirket kaynaklarının tüketildiği, ters repo işlemleriyle risk açığının artırıldığı ve suçtan elde edilen değerlerin çeşitli işlemlerden geçirilerek aklandığının tespit edildiği bildirildi.
Bu kapsamda, Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın şirket ortaklık payları da dahil olmak üzere tüm şahsi malvarlıklarına, 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun çerçevesinde kayyum atanması talep edilmesi gerektiği değerlendirildi.