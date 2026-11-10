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İhlas Haber Ajansı
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GÜNCELLEME:
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Fon soruşturmasında 3 tutuklama 4 ev hapsi talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında 7 şüpheli hakimliğe sevk edildi.

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Editor
 Banu İriç
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Fon soruşturmasında 3 tutuklama 4 ev hapsi talebi
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 23:18

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama, 4'ü ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi.
tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Şüphelilerden Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Nureddin Çevik, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Lydia Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ve Ayhan Yazkan hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı'nın ise tutuklanması talep edildi.

 

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#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Takasbank
#Bulls Yatırım
#Ruzy Madencilik
#Lydia
#Gündem
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