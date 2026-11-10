Fon soruşturmasında 3 tutuklama 4 ev hapsi talebi

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama, 4'ü ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Şüphelilerden Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Nureddin Çevik, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Lydia Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ve Ayhan Yazkan hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı'nın ise tutuklanması talep edildi.