Soruşturma kapsamında Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı.

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HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında yeni gelişme: Enver Çevik ve Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı Fon soruşturması kapsamında Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı. Daha önce Enver Çevik'in ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın mal varlıkları üzerine tedbir kararı konulmuştu. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada piyasalardaki usulsüz işlemler inceleniyor.

DAHA MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULMUŞTU

Soruşturma kapsamında daha önce Enver Çevik'in, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile birlikte finansal işlemleri ve mal varlıkları üzerine tedbir kararı uygulanmıştı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada piyasalardaki usulsüz işlemler derinlemesine incelenmeye devam ediyor.