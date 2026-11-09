Fon soruşturmasında yeni gelişme: Enver Çevik ve Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı

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İstanbul
Soruşturma kapsamında Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında daha önce Enver Çevik'in, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile birlikte finansal işlemleri ve mal varlıkları üzerine tedbir kararı uygulanmıştı.
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada piyasalardaki usulsüz işlemler derinlemesine incelenmeye devam ediyor.