Zonguldak'ta kamyon ile ticari aracın çarpıştığı anlar kamerada

Zonguldak’ın Alaplı-Ereğli karayolunda hafriyat kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Alaplı-Ereğli karayolu Merve Altı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı yönünden Ereğli Limanı’na taş taşıyan hafriyat kamyon, kırmızı ışıkta geçerek Ereğli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yoluna dönmek isteyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan Ahmet Y. ve İsmet K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Ereğli Limanı’na taş taşıyan hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı güzergahta meydana gelen kazanın görüntüleri, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.