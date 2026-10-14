Katolik Kilisesi’nin 71 yaşındaki ABD doğumlu lideri Papa 14. Leo, akciğerinde tespit edilen kitle (nodül) nedeniyle ameliyat edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Papa 14. Leo ameliyat oldu! Vatikan ölümcül hastalığı açıkladı Katolik Kilisesi lideri Papa 14. Leo, akciğer kanseri teşhisi konularak sağ akciğerinin alt lobunun çıkarıldığı başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası yapılan histolojik inceleme ile Papa'ya akciğer adenokarsinomu tanısı konulduğu doğrulandı. Ameliyathanede yaklaşık 3 saat kalan Papa'nın ameliyatı 90 dakika sürdü ve operasyonun ardından normal şekilde uyandı. Bu gelişme, Papa'nın Mayıs 2025'te seçilmesinden bu yana kamuoyuna açıklanan ilk sağlık sorunu oldu. Gemelli Hastanesi'ne yatan Papa'nın yaklaşık bir hafta içinde iyileşmesi beklenirken, 20 Ekim'e kadar olan tüm programları iptal edildi. Amerikan Toraks Derneği'ne göre akciğer nodüllerinin yüzde 5'inden azında kanser görülüyor.

KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Vatikan, şüphelenildiği üzere Papa'ya akciğer kanseri tanısı konulduğunu duyurdu. Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sağ akciğerin alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi, yapılan histolojik inceleme akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı." ifadeleri kullanıldı.

1,5 SAATLİK AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Papa'nın ameliyathanede yaklaşık 3 saat kaldığı, ameliyatın ise yaklaşık 90 dakika sürdüğü ve başarılı geçtiği aktarıldı. Ameliyattan sonra Papa'nın normal bir şekilde uyandığı ve kısa bir gözlem süresinin ardından 10. kattaki odasına döndüğü kaydedildi.

Bu durum, Katolik dünyasının liderinin Mayıs 2025’te papa seçilmesinden bu yana kamuoyuna açıklanan ilk sağlık sorunu oldu. Vatikan, Papa’nın ameliyatın ardından yaklaşık bir hafta içinde iyileşmesinin beklendiğini bildirdi.

Papa 14. Leo, önceki gün öğle saatlerinde Gemelli Hastanesi'ne yatmıştı. Vatikan, ameliyattan önce de Papa'nın iyileşmesi için 20 Ekim'e kadar bütün programlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

EN ÖLÜMCÜL KANSER TÜRLERİNDEN BİRİ

Akciğer nodülleri, iyi ya da kötü huylu olabiliyor ve Amerikan Toraks Derneği'ne göre yüzde 5'inden azında kanser görülüyor. Ancak risk, yaş ve diğer etkenlerle birlikte artabiliyor.

Akciğer kanseri, ölüm oranı en yüksek kanser türlerinden biri olmasına rağmen özellikle 1 ve 2. evrede teşhis edildiğinde tedavi başarı oranı da o kadar yüksek bir hastalıktır.