Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 02:46
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 03:14

Papa 14. Leo ameliyat oldu! Vatikan ölümcül hastalığı açıkladı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, akciğerinde nodül tespit edilmesinin ardından ameliyat oldu. Papa'ya akciğer kanseri teşhisi konulduğunu duyuran Vatikan, 1,5 saat süren ameliyatın başarılı geçtiğini bildirdi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Papa 14. Leo ameliyat oldu! Vatikan ölümcül hastalığı açıkladı
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 02:46
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 03:14

’nin 71 yaşındaki ABD doğumlu lideri Papa 14. Leo, akciğerinde tespit edilen kitle (nodül) nedeniyle ameliyat edildi.

HABERİN ÖZETİ

Papa 14. Leo ameliyat oldu! Vatikan ölümcül hastalığı açıkladı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Katolik Kilisesi lideri Papa 14. Leo, akciğer kanseri teşhisi konularak sağ akciğerinin alt lobunun çıkarıldığı başarılı bir ameliyat geçirdi.
Ameliyat sonrası yapılan histolojik inceleme ile Papa'ya akciğer adenokarsinomu tanısı konulduğu doğrulandı.
Ameliyathanede yaklaşık 3 saat kalan Papa'nın ameliyatı 90 dakika sürdü ve operasyonun ardından normal şekilde uyandı.
Bu gelişme, Papa'nın Mayıs 2025'te seçilmesinden bu yana kamuoyuna açıklanan ilk sağlık sorunu oldu.
Gemelli Hastanesi'ne yatan Papa'nın yaklaşık bir hafta içinde iyileşmesi beklenirken, 20 Ekim'e kadar olan tüm programları iptal edildi.
Amerikan Toraks Derneği'ne göre akciğer nodüllerinin yüzde 5'inden azında kanser görülüyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

KANSER TEŞHİSİ KONULDU

, şüphelenildiği üzere Papa'ya akciğer kanseri tanısı konulduğunu duyurdu. Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sağ akciğerin alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi, yapılan histolojik inceleme akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı." ifadeleri kullanıldı.

Papa 14. Leo ameliyat oldu! Vatikan ölümcül hastalığı açıkladı

1,5 SAATLİK AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Papa'nın ameliyathanede yaklaşık 3 saat kaldığı, ameliyatın ise yaklaşık 90 dakika sürdüğü ve başarılı geçtiği aktarıldı. Ameliyattan sonra Papa'nın normal bir şekilde uyandığı ve kısa bir gözlem süresinin ardından 10. kattaki odasına döndüğü kaydedildi.

Papa 14. Leo ameliyat oldu! Vatikan ölümcül hastalığı açıkladı

Bu durum, Katolik dünyasının liderinin Mayıs 2025’te papa seçilmesinden bu yana kamuoyuna açıklanan ilk sağlık sorunu oldu. Vatikan, Papa’nın ameliyatın ardından yaklaşık bir hafta içinde iyileşmesinin beklendiğini bildirdi.

Papa 14. Leo ameliyat oldu! Vatikan ölümcül hastalığı açıkladı

, önceki gün öğle saatlerinde Gemelli Hastanesi'ne yatmıştı. Vatikan, ameliyattan önce de Papa'nın iyileşmesi için 20 Ekim'e kadar bütün programlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

EN ÖLÜMCÜL KANSER TÜRLERİNDEN BİRİ

Akciğer nodülleri, iyi ya da kötü huylu olabiliyor ve Amerikan Toraks Derneği'ne göre yüzde 5'inden azında kanser görülüyor. Ancak risk, yaş ve diğer etkenlerle birlikte artabiliyor.

Akciğer kanseri, ölüm oranı en yüksek kanser türlerinden biri olmasına rağmen özellikle 1 ve 2. evrede teşhis edildiğinde tedavi başarı oranı da o kadar yüksek bir hastalıktır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'li Papa'dan Trump yönetimine tepki: Elleriniz kanla dolu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD lideri Trump, Vatikan lideri Papa 14. Leo'yu hedef aldı, demediğini bırakmadı!
ETİKETLER
#akciğer kanseri
#papa 14. leo
#katolik kilisesi
#Vatikan
#Gemelli Hastanesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.