Malatya'da korku dolu anlar: Kontrolden çıkan otomobil markete böyle daldı

Malatya’da akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 FKP 847 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir marketin içine girdi. Çarpmanın şiddetiyle iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kaza sırasında içeride ya da yol kenarında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı o korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.