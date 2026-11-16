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Malatya'da korku dolu anlar: Kontrolden çıkan otomobil markete böyle daldı

’da akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 FKP 847 plakalı , kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir marketin içine girdi. Çarpmanın şiddetiyle iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sırasında içeride ya da yol kenarında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı o korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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