Yarın 17 Kasım! Dünya karanlığa mı gömülecek? Osman Demircan'dan çarpıcı açıklama

Yarın 17 Kasım… Sosyal medyada günlerdir konuşulan küresel elektrik kesintisi iddiası milyonlarca kişinin aklında aynı soruyu gündeme getirdi: Bir sabah uyandığımızda elektrikler, internet ve telefon hatları çalışmazsa ne olacak? Simpsonlar tahmininden siber saldırı senaryolarına kadar uzanan iddiaların ardında gerçek bir tehdit var mı? Dünya gerçekten saatlerce, hatta günlerce karanlığa gömülebilir mi? Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a yaptığı değerlendirmede 17 Kasım söylentisinin perde arkasını, küresel elektrik kesintisi ihtimalini ve böyle bir senaryoda vatandaşları bekleyen tehlikeleri anlattı.

Sosyal medyada 17 Kasım'da dünya genelinde elektriklerin kesileceği ve insanlığın büyük bir karanlığa sürükleneceği iddia ediliyor. 17 Kasım söylentisi nereden çıktı?

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan: 16 Kasım 2026 itibarıyla bu iddiayı destekleyen güvenilir bir kanıt hâlâ bulunmuyor. Elimizde resmî olarak duyurulan tek olay, ABD’de 17 Kasım’da yapılması planlanan Acil Durum Uyarı Sistemi testi. FEMA ve FCC tarafından açıklanan bu uygulama, acil durum mesajlarının radyo ve televizyon üzerinden halka ulaştırılma sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol etmeyi amaçlıyor. Yayın akışının kısa süreliğine test mesajıyla kesilmesi, elektrik şebekesinin kapatılması anlamına gelmiyor. Duyuruda dünya genelinde elektrik, internet veya bankacılık hizmetlerinin durdurulacağına ilişkin bir uygulama yapılacağı açıklanmadı. Dolayısıyla burada bir elektrik kesintisi uyarısından değil, bir uyarı sistemi testinin sosyal medyada felaket senaryosuna dönüştürülmesinden söz ediyor olabiliriz. Elbette herhangi bir gün herhangi bir ülkede kesinti yaşanabilir ancak bu olasılık, 17 Kasım’da bütün dünyanın karanlığa gömüleceği iddiasını kesinlikle doğrulamaz.

Söylenti, birbirinden bağımsız olayların aralarında kanıtlanmış bir bağlantı varmış gibi birleştirilmesiyle büyüdü maalesef. BBC News Brasil’in araştırmasına göre FEMA’nın 28 Ekim’de 17 Kasım’da yapılacak uyarı testini hatırlatmasının ardından sosyal medya hesapları bu duyuruyu Simpsonlar’ın 2023’te yayımlanan bir bölümüyle ilişkilendirdi.

Bölümde kurgusal Springfield kentindeki elektrik kesintisinin başlangıcı olarak 17 Kasım tarihinin geçmesi, 2026’da gerçekleşecek küresel bir felaketin habercisi gibi sunuldu. Oysa bölüm, 2026 yılında dünya genelinde elektriklerin kesileceğini söylemiyordu. Daha sonra bankaların saldırıya uğrayacağı, internetin aylarca kapatılacağı ve insanların uzun süre temel hizmetlerden yararlanamayacağı gibi kanıtsız iddialar da anlatıya eklendi. Ülkelerin acil durum hazırlığı tavsiyeleri ise bunları doğruluyormuş gibi kullanıldı. Simpsonlar'ın farklı bölümlerindeki farklı sahnelerin ilerleyen tarihlerde benzer şekillerde gerçekleşmiş olması, küresel anlamda siber saldırıların gündemde yoğun yer bulması ve ülkelerin yaptıkları acil durum önlem açıklamaları, gerçekliği gerçekten artıran bir görüntü oluşturdu.

Brezilya ve Avrupa'da vatandaşlara olası krizler için üç günlük temel ihtiyaç stoğu bulundurmaları tavsiye edildi. Bu endişe edilmesi gereken bir sinyal mi?

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan: Bu tavsiyeler, afetlere ve altyapı kesintilerine hazırlığın önemsendiğini göstermenin yanında, belirli bir tarihte küresel felaket beklendiğini göstermez. Avrupa Komisyonu, 26 Mart 2025’te açıkladığı hazırlık stratejisinde vatandaşların acil durumlarda en az 72 saat boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini hedefledi. Bu yaklaşım doğal afetler, çatışmalar, siber tehditler ve temel hizmetlerde yaşanabilecek aksamalar gibi farklı riskleri kapsıyordu.

Yani söz konusu tavsiye, 17 Kasım söylentisinden çok daha önce açıklanmıştı. Brezilya’da ise ilgili bakanlık, 7 Kasım 2026’da acil durum çantası önerisinin herhangi bir ulusal alarm veya yaygın hizmet kesintisi öngörüsüyle bağlantılı olmadığını açıkça bildirdi. Benzer önerilerin daha önce mart ve nisan aylarında da paylaşıldığını belirtti. Üç günlük hazırlığın amacı, afet sırasında ulaşımın veya yardımın aksaması hâlinde insanların su, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesiydi. Bu süre, yardımın kesinlikle üç gün gelmeyeceği ya da krizin üç günde biteceği anlamına da gelmiyor. Tavsiyeleri ciddiye alıp makul hazırlık yapmak doğru bir yaklaşım olsa da bunları yaklaşan bir kıyametin gizli haberi olarak yorumlamak kesinlikle çok yanlış.

Simpsonlar dizisinin eski bir bölümündeki elektrik kesintisi sahneleri ve 17 Kasım tarihi sosyal medyada birleştirilerek küresel kesinti öngörüsü gibi sunuldu. Bir ülkenin elektrik altyapısını hedef alan siber saldırı, milyonlarca insanı aynı anda elektriksiz bırakabilir mi? Bugün teknoloji böyle bir felaketi gerçekleştirebilecek seviyeye ulaştı mı?

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan: Elektrik altyapısını hedef alan bir siber saldırının geniş bir bölgede kesinti oluşturması teknik olarak mümkün. Bunun için gelecekte geliştirilecek bir teknolojiyi beklemek gerekmiyor. Elektrik hizmetini kesintiye uğratan saldırılar geçmişte de yaşandı. Örneğin 23 Aralık 2015’te Ukrayna’daki üç elektrik dağıtım şirketine yönelik saldırı, yaklaşık 225 bin abonenin saatlerce elektriksiz kalmasına neden oldu. Saldırganların elektrik dağıtımını yöneten kontrol sistemlerini etkilemesi, dijital bir saldırının fiziksel dünyada doğrudan sonuç üretebildiğini gösterdi.

Milyonlarca insanın etkilenmesi ise saldırganın hangi sistemlere ulaşabildiğine, şebekenin yapısına, saldırının gerçekleştiği andaki koşullara ve savunma mekanizmalarının başarısına bağlı. Elektrik üretimiyle tüketimi arasındaki dengenin bozulması, birbirine bağlı bölgelerde daha geniş sorunlara yol açabilir. Buna karşılık şebekelerde arızaların yayılmasını sınırlamak için koruma ve yedeklilik mekanizmaları da bulunur. Ayrıca dünya tek bir elektrik ağı üzerinden çalışmıyor. ABD’de bile büyük ölçüde birbirinden bağımsız çalışan ana şebeke bölgeleri var. Bir ülkenin altyapısına ağır zarar verebilmekle bütün dünyayı aynı anda karartabilmek, farklı ölçeklerde değerlendirilmesi gereken problemler. Simpsonlar’daki bir sahneyi böyle bir saldırının gerçekleşeceğine ilişkin bir kanıt olarak kullanmak ise kesinlikle çok yanlış.

Dünyanın en büyük elektrik kesintisi senaryosunu düşünelim. Bir sabah uyandığımızda elektrik, internet ve telefon şebekeleri çalışmıyor. Böyle bir senaryoda ilk 24 saatte neler yaşanır?

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan: Elektrikle birlikte internet ve telefon şebekelerinin de kullanılamadığını varsayarsak ilk büyük sorun, yakınlarımıza, güvenilir bilgiye ve yardım kanallarına ulaşmak olurdu. Trafik ışıkları, asansörler ve elektrikli ulaşım sistemleri etkilenebilir, elektrik veya bağlantı gerektiren POS cihazları ve ATM’lerin kullanılamaması alışverişi zorlaştırabilirdi. Akaryakıt istasyonlarında pompa ve ödeme sistemlerinin çalışmaması da ulaşımı etkilemesi çok olası bir sonuç olurdu. Saatler ilerledikçe su pompaları, bina hidroforları, ısıtma ve soğutma sistemlerindeki aksaklıklar daha belirgin hâle gelebilirdi. Sağlık kuruluşlarında yedek enerjiyle sürdürülebilen hizmetler, evlerde ise elektrikli tıbbi cihaz kullanan insanların ihtiyaçları öncelik kazanırdı. İlk günün ilerleyen saatlerinde gıdaların soğukta tutulması, güvenli suya erişim ve yardıma ihtiyaç duyan kişilere ulaşılması giderek önem kazanmaya başlardı.

Normal koşullarda elektriğin kesilmesi, bütün haberleşme altyapısının aynı saniyede duracağı anlamına gelmiyor elbette. Bazı tesisler batarya ve jeneratörlerle çalışmaya devam edebilir. Kesintinin etkisini belirleyen şey, yedek sistemlerin kapasitesi, yakıt ikmali, hava koşulları, kesintinin yayıldığı alan ve müdahalenin hızıdır. Bu yüzden 24 saat içinde mutlaka toplumsal kaos çıkar gibi bir ifade kullanmak kesinlikle doğru olmaz. Büyük bir kesintiden sonra elektriğin geri verilmesi de her zaman tek hamlede gerçekleşemez. Üretim ve tüketim dengesi korunarak şebekenin aşamalı biçimde devreye alınması gerekebilir.

KORKUYU BÜYÜTMEDEN HAZIRLIKLI OLMAK

Böyle bir felaket yaşanması ihtimaline karşı bireysel alınması gereken önlemler nelerdir?

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan: Belirli bir tarihe yönelik panik alışverişi yapmak yerine farklı acil durumlarda işe yarayacak temel bir hazırlık yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Evde en az üç günlük, pişirmeden tüketilebilen gıda ve güvenli su bulundurulabilir. Kişi başı günlük 4 litre su, otoriteler tarafından önerilen ortalama tüketim oranına yakın bir değerdir.

Çocukların, yaşlıların ve evcil hayvanların ihtiyaçları ayrıca düşünülmelidir. Fener, yedek pil, dolu powerbank, pilli veya kurmalı radyo ve küçük miktarda nakit yararlı olabilir. Aile bireyleriyle iletişim kurulamazsa nerede buluşulacağının önceden konuşulması, önemli telefon numaralarının ve adreslerin kâğıda yazılması da önemli olacaktır. Kâğıt hâlâ herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymadan verilerimize ulaşmamızı sağlayabilecek en önemli araç. Kesinti sırasında buzdolabı ve dondurucu kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutmak gerekir. Kapakları açılmadığında buzdolabı yaklaşık dört saat, tam dolu dondurucu yaklaşık 48 saat soğukluğunu koruyabilmektedir.

Aydınlatmada mum yerine fener tercih edilmelidir. Jeneratör, mangal veya dış mekân ocağı evde ya da garajda kesinlikle çalıştırılmamalı, jeneratör açık havada, kapı ve pencerelerden en az yaklaşık altı metre uzakta kullanılmalıdır. Yanlış ısınma ve aydınlatma yöntemleri, kesintinin kendisinden bağımsız olarak yangına veya karbonmonoksit zehirlenmesine neden olabilir. Elbette bir kaosa sebebiyet vermemek için doğrulanmamış felaket mesajları sosyal medyada kesinlikle paylaşılmamalıdır. Bu hazırlık korkuyu büyütmek için değil, hizmetlerin geçici olarak aksadığı bir dönemi güvenle geçirebilmek için sürekli yapılmalıdır.